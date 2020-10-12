С начала года 150 тысяч человек стали держателями Единой карты петербуржца. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Количество пополняется с каждым днем. Еще 150 тысяч человек стали держателями Единой карты петербуржца Сбербанка с начала 2020 горда.

- Единая карта петербуржца уже зарекомендовала себя как удобный инструмент. Вместо стопки пластика одна карта, в которой есть банк, проездной и даже полис ОМС, - отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков.

- На нее можно получать зарплату и бюджетные выплаты, в том числе пенсии и льготы. И мы видим, что клиенты всё больше оформляют такие зачисления на ЕКП. Кроме того, пользователю карты доступны скидки от 260 партнеров: магазинов, аптек, театров, ресторанов и компаний из других сфер, - и получение при каждой оплате картой бонусов, которые можно тратить как эквивалент денег в рамках программы «СберСпасибо», оплачивая до 99% стоимости покупок.

Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка Санкт-Петербурга, обслуживающих физлиц. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Выпуск займет не более 8 рабочих дней. Заказать их также можно по горячей линии или через Сбербанк Онлайн и мобильное приложение. Обслуживание, выпуск и перевыпуск карты бесплатно.

А еще на них действуют акции, бонусная программа «СберСпасибо». Кроме того, у держателей этих карт всегда под рукой широкая филиальная сеть. Это еще один аргумент в пользу выпуска ЕКП в Сбербанке и повод рекомендовать это друзьям и знакомым. И это еще не все плюсы. Прямо сейчас и вплоть до 16 октября можно получить приз в 10 тысяч рублей за участие в конкурсе на радио «Европа Плюс» в рамках акции «10 из 10 от Сбера!». Условия акции смотрите здесь.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на информационном портале EKP.SPB.RU и по ссылке.

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