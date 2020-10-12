136 социальных объектов Ленобласти получили доступ к высокоскоростному интернету. Источник: сайт Правительство Ленинградской области.

МТС сообщила о завершении второго этапа проекта по обеспечению доступа к высокоскоростному интернету социально-значимых объектов 47 региона.

Итак, что именно сделано? К высокоскоростным линиям связи подключены 136 социальных объектов в 17 районах области, в том числе Выборгском, Всеволожском, Приозерском, Тосненском, Тихвинском, и Сосновоборском городском округе. Среди подключенных объектов — ФАПы, школы, пожарные части, органы местного самоуправления.

К примеру, все ФАПы обеспечиваются доступом в сеть со скоростью не менее 10 Мбит/с. Таким образом, создается необходимая инфраструктура для работы врачей в медицинских информационных системах. По словам и. о. председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Дениса Золкова, массовое подключение отдаленных медицинских организаций позволяет врачам работать с электронными медицинскими картами, вести онлайн-запись пациентов на прием к узким специалистам.

- Доступность интернета значительно улучшает качество жизни, особенно для жителей небольших населенных пунктов, находящихся на большом удалении от городов. Развернувшиеся в этом году события продемонстрировали острую потребность в интернет-сервисах: в повседневной жизни, образовании, медицине. Подключение социально-значимых объектов к скоростным линиям связи значительно расширяет возможности предоставления качественных государственных, образовательных и медицинских услуг, а также дает организациям доступ к целой экосистеме цифровых сервисов МТС, которые мы уже сегодня готовы предложить бизнесу и руководству региона в зависимости от их потребностей и задач, – отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

К концу 2021 года будут подключены 424 объекта региона. Кстати, в прошлом году высокоскоростной интернет МТС появился в 111 социально-значимых объектах Ленинградской области.

Работы проводятся в рамках победы в аукционе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, проходившего по национальному проекту «Цифровая экономика Российской Федерации».