Стена истории и шахматный клуб: Каким будет филиал Музея блокады в парке Победы

Музейное пространство включит четыре тематических зоны, посвященных первой блокадной зиме, истории парка и кирпичного завода Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Филиал обновленного Музея обороны и блокады Ленинграда откроется в главном павильоне в Московском парке Победы. О таком решении во время визита в парк в честь его 75-го дня рождения сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. О том, чтобы открыть музей в парке, где в войну работал крематорий и на дне прудов которого до сих пор лежит прах ленинградцев, блокадники просили давно.

– Главный павильон в Московском парке Победы, где когда-то располагался кинотеатр «Глобус», передан нашему музею, – сообщают в Музее обороны и блокады Ленинграда. – В будущем там откроется экспозиция, посвященная жизни ленинградцев после первой блокадной зимы.

Погрузиться в тему еще глубже поможет мультимедийный контент. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Разработкой и созданием новой экспозиции займется компания «Рест-Арт». Музейное пространство площадью 223 квадратных метра включит четыре тематических зоны. Первую – основную – посвятят последствиям первой блокадной зимы: здесь расположат витрины, проекционную стену и тематическую инсталляцию. Во второй зоне расскажут об истории создания парка Победы, открытого в 1945 году, в этом поможет макет парка и афиши 50-х.

Третью – интерактивную – зону условно назвали «Шахматный клуб», в ней можно будет развернуть импровизированный зрительских зал на 50 человек и проводить мероприятия. А четвертая музейная зона расскажет об истории кирпично-пемзового завода №1 – того самого, который в блокаду переформатировали под крематорий: зона включит достоверный макет завода и «стену истории» с архивными материалами.

Погрузиться в тему еще глубже поможет мультимедийный контент, который подготовит подрядчик. К открытию павильона запишут две 10-минутные видеопрограммы об истории кирпичного завода и два пятиминутных ролика о блокаде в 1942 году и об истории парка. Об истории расскажет и полиграфическая продукция. Так, для филиала напечатают 2000 флаеров и 300 буклетов.

В павильоне можно будет развернуть зрительских зал и проводить мероприятия. Фото: Музей обороны и блокады Ленинграда

– Ввиду высокой научной и идеологической значимости новой музейной экспозиции, а также малой изученности темы «Ситуация в осажденном Ленинграде в 1942 году», подрядчик обязан привлечь к работе не менее трех историков, музеологов, культурологов с ученой степенью и публикациями по теме, – гласит конкурсная документация.

Для удобства посетителей – а в музейном павильоне сможет находиться сразу две экскурсионные группы по 20 человек плюс одиночные гости – откроют гардероб и сувенирную лавку.

Разработка и обустройство павильона обойдутся городскому бюджету в 2,945 миллиона рублей. Экспозиция должна быть готова уже к 30 ноября.

СПРАВКА «КП»:

Павильон на берегу Фонтанного пруда Парка Победы был построен в 1952 году по проекту архитектора Валериана Кирхоглани. В 1958-ом в нем заработал кинотеатр «Глобус» на 177 мест, специализирующийся на научно-популярном и хроникально-документальном кино. В последние годы павильон занимал суши-бар.

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