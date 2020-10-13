Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 13 октября 2020 года: 5 млрд рублей на борьбу с инфекцией и множество случаев заражения в Политехе

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 13 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» в очередной раз подготовила все важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз на 13 октября 2020 года. За прошедшие сутки в Северной столице диагноз COVID-19 поставили еще 538 горожанам. Губернатор Александр Беглов по-прежнему взывает к сознательности петербуржцев и просит соблюдать меры безопасности, чтобы избежать локдауна.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заразились инфекцией 48 129 человека (+538 за день), умерли 3 241 (+0), а выздоровели 31 631 (+269), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный выделил еще 5 млрд рублей на здравоохранение в 2021 году – по словам губернатора, он пройдет под эгидой борьбы с коронавирусом. Средства направят на тест-системы, лекарства и на вакцинацию. К слову, власти сделали официальным День работника скорой помощи в Санкт-Петербурге. Теперь его будут отмечать на бюджетные деньги каждое 28 апреля.

Коронавирус нашли уже у 35 студентов и 17 сотрудников петербургского Политеха. Всех зараженных оперативно изолировали, сейчас они под присмотром врачей в изоляции. Однако вуз пока не переходит на всеобщее дистанционное обучение – оно вводится только для педагогов из группы риска.

Есть рост по числу карантинов по коронавирусу или ОРВИ в средних образовательных учреждениях. На удаленке сейчас 69 классов в 33 школах. В детских садах ситуация чуть лучше – там на изоляции только три группы.

Массовое производство тест-систем на проверку антител к COVID-19 запустили в Санкт-Петербурге. По предварительным подсчетам, мощность фабрики составит 500 тысяч анализов в месяц. При этом тест можно будет сдать всего за час.

Что касается Ленобласти, то последние данные по коронавирусу там следующие: за время пандемии заразились 9 244 человека (+99 за сутки), выздоровели 5 793 (+9) и скончались 100 (+0).