Эксперты в сфере недвижимости и строительства обсудили петербургский рынок апартаментов

Тема бизнес-завтрака: «Апартаменты – плюсы и минусы для застройщика, покупателя и инвестора». Фото: предоставлено организаторами.

В Санкт-Петербурге существует высококлассный рынок апартаментов, и каждый его сегмент имеет своего потребителя. Правда, из-за отсутствия четкой классификации застройщики порой допускают ошибки, «не додумывая» проекты с точки зрения технологической и инженерной обеспеченности, планировочных решений и сервисных услуг. А потребителям не всегда понятна экономическая модель апартаментов, как и то, что они конкретно покупают и «чем это грозит».

Государственная Дума вот уже на протяжении нескольких лет пытается принять закон об апартаментах, но пока безуспешно. Для растущего рынка, который в условиях пандемии сумел «переупаковаться» под возникший спрос на долгосрочную аренду, возможно, в этом есть свои положительные и отрицательные стороны.

Мероприятие прошло в рамках XIII конкурса "Доверие потребителя". Фото: предоставлено организаторами.

Об этом шел разговор на бизнес-завтраке по теме «Апартаменты – плюсы и минусы для застройщика, покупателя и инвестора».

Модераторами встречи выступили исполнительный директор Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», руководитель портала Большой Сервер Недвижимости BSN.RU Валентина Нагиева и генеральный директор компании «VALO Service», председатель экспертного совета по апартаментам РГУД Константин Сторожев. Эксперты обсудили рынок апартаментов 2020 года, а также выявили плюсы и минусы такого формата недвижимости с точки зрения потребителей.

О ТЕНДЕНЦИЯХ НА РЫНКЕ

В начале бизнес-завтрака председатель Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», генеральный директор ИДК Formula City Юрий Грудин уточнил, что мероприятие проходит в рамках XIII конкурса «Доверие потребителя». По итогам потребительского голосования, которое закончилось 20 сентября, в финал вышли по 5 банков, застройщиков и агентств недвижимости и 18 построенных и строящихся жилых комплексов в различных классах. За финалистов за время интернет голосования было отдано свыше 18 000 голосов. В своем выступлении Юрий Грудин привел аналитические данные компании Knight Frank St Petersburg, согласно которым в 2020 году рынок апартаментов в Санкт-Петербурге пополнился всего двумя проектами совокупно на 600 юнитов. В первом полугодии текущего года было продано 2600 апартаментов, и высокие показатели в первом квартале компенсировали падение продаж на 26% из-за пандемии в апреле-июне. Общее предложение снизилось на 36% до 6300 юнитов, на 34% сократилось предложение сервисных апартаментов. Основные тенденции на рынке: апартаменты становятся полноценной альтернативой другим способам инвестирования (золото, валютный рынок, облигации ЦБ). Это понятный для инвестора продукт, достаточно надежен с точки зрения стабильности, ликвидности и роста рынка недвижимости, позволяет владеть и получать доход. Рынок сервисных апартаментов, рассчитанный на долгосрочную сдачу, просел не так глубоко относительно других секторов рынка. Для инвесторов это хороший маркер.

Генеральный директор «VALO Service», председатель экспертного совета по апартаментам РГУД Константин Сторожев поделился мнением о том, какие сегодня апартаменты интересны потребителям, инвесторам и застройщикам. По его мнению, чем прозрачнее концепция проекта и четче его позиционирование, тем больше к нему доверия со стороны потребителя. У потребителя должно быть четкое понимание разграничений между сервисными и несервисными апартаментами (то есть псевдожильем), а также «звездными» апарт-отелями. Для потребителя очень важны технологическая и инженерная обеспеченность, планировочные решения, стандарты отделки.

СТАНДАРТ И СЕРВИС

Директор департамента развития ГК «ПСК»Сергей Мохнарь уверен, что преимущество будут иметь апартаменты, которые предоставляют широчайший спектр услуг, начиная от службы круглосуточной охраны, консъержсервиса, доставки еды, наличия фитнес клубов, ресторанов, химчисток, прачечных и проч. Это все должно ассоциироваться с проживанием в пятизвездочном отеле за доступные деньги. Для инвесторов апартаменты дают возможность получить гарантированный доход путем сдачи в краткосрочную или долгосрочную аренду, при этом все заботы по сопровождению договора с арендатором берет на себя управляющая компания. Для застройщиков апарт-отели – это быстрорастущий сегмент рынка, объекты которого пользуются колоссальным спросом у потребителей, в том числе из-за хорошей транспортной доступности и удобных локаций.

Эксперты обсудили рынок апартаментов 2020 года. Фото: предоставлено организаторами.

По словам директора компании RBI PM (входит в Группу RBI) Карины Шальновой, чтобы клиенты апарт-отелей чувствовали себя комфортно, у компании должны быть высокие стандарты не только продукта, но и сервиса. В RBI остановили свой выбор на создании «камерных» проектов сервисных апартаментов и апарт-отелей с небольшой номерной ёмкостью, чтобы обеспечить гостям приватность.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Вместе с тем, мнения покупателей в вопросе преимущества покупки апартаментов перед квартирами разнятся. Олег Островский, сопредседатель Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», заместитель председателя Комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, озвучил плюсы и минусы апартаментов для различной целевой аудитории. Так, например, для клиентов, планирующих постоянное проживание, приобретение апартаментов означает более низкую, по сравнению с квартирами, стоимость лота. Апарт-проекты строятся в благоустроенных районах с развитой инфраструктурой. Все помещения продают с отделкой и полным гостиничным оснащением. Также не редко проекты предлагают дополнительный сервис.

Для арендаторов помещений выгода заключается в том, что можно официально подтвердить расходы на аренду, минимизировать риски внезапного расторжения договора, при этом комфорт проживания обеспечит охрана и полный набор гостиничного сервиса. Для инвесторов – это выcoкий cпpoc у арендаторов, кроме того, аpeнднaя плaтa зa aпapтaмeнты oбычнo вышe пo cpaвнeнию c oплaтoй за квapтиpy. Также есть возможность продажи юнита в будущем по более высокой цене, особенно если это сервисные апартаменты. В то же время у апартаментов есть и минусы, основные из которых такие как невозможность оформления постоянной регистрации, использования при покупке материнского капитала или иных субсидии. У застройщика отсутствуют обязательства по соблюдению градостроительных и санитарных норм, которые установлены для жилого фонда. Также к минусам относится невозможность получения налогового вычета, на покупателей апартаментов не распространяются отдельные положения законодательства о долевом строительстве и банкротстве. В апарт-отелях отсутствует социальная инфраструктура, и даже если это единственное жилье у собственника, его все равно могут забрать за долги. Стоимость услуг ЖКХ в апартаментах выше, чем за квартиру аналогичной площади. На апартаменты более высокий налог на имущество.

Однако, как отметили участники дискуссии, большинство перечисленных минусов отпадают, когда апартаменты рассматриваются собственниками с точки зрения сдачи юнитов в аренду.

Также участники дискуссии подчеркнули, что игрокам рынка предстоит большая совместная работа с потенциальными покупателями, чтобы сформировалось четкое понимание, что же такое апартаменты и для чего они созданы. По мнению профессионалов, успех апарт-проекта зависит от его четкого позиционирования и понимания целевой аудитории, особенностей архитектурно-планировочных решений и качества работы управляющей компании.

Подводя итоги, Валентина Нагиева напомнила, что конкурс «Доверие потребителя» переходит во второй этап, финалистов ждут объезды жилых комплексов, исследование «тайный покупатель» по оценке работы отделов продаж, и оценка конкурсной документации. Заседание Экспертного совета состоится 13 ноября. Победители конкурса будут названы 4 декабря в Театре Эстрады им Аркадия Райкина.