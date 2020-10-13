Предпринимателей приглашают на бесплатный мастер-класс «50 точек контактов онлайн: как впечатлить клиента и обеспечить рост продаж».

2020 год – год больших изменений в потребительском поведении. Что это за изменения, и как теперь организовывать маркетинг в онлайн, чтобы увеличивать продажи и удовлетворенность клиентов? Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на онлайн мастер-класс «50 точек контактов онлайн: как впечатлить клиента и обеспечить рост продаж», где обсудят все эти вопросы.

Преподаватель – бизнес-ментор, основатель tobeWOW академии маркетинга Ольга Бакина.

В ходе вебинара пройдет максимальный обзор онлайн точек контакта с примерами, рассмотрят более 50 точек контакта онлайн: от чат-ботов и автоматизированных туннелей в мессенджерах до конверсионных виджетов и онлайн-мероприятий, поговорят о том, с какими метриками связаны точки контакта онлайн и как замерять их эффективность, а также как приоритизировать и как внедрять онлайн точки контакта.

По итогам мастер-класса можно провести аудит своего маркетинга по этим самым 50 точкам и спланировать внедрение новых для роста вашего бизнеса.

Мастер-класс пройдет 22 октября в 12-00 мск. Участие в мастер-классе бесплатное, необходимо только зарегистрироваться по ссылке. Отметим, что количество мест ограничено.

Мастер-класс представляет собой прямой эфир в формате вебинара с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

СПРАВКА

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим, и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.

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