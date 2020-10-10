Звезды оперы выступят в рамках национальной оперной премии «Онегин»

Оперный певец Алексей Татаринцев. Фото: предоставлено организаторами.

Несмотря на все вызовы пандемии, карантинные ограничения, закрытие театров для зрителей и безработицу артистов, оперная жизнь в России в 2020 году не остановилась. Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем в Самаре, князь Игорь вновь отправился в поход в Волгограде, Квазимодо полюбил Эсмеральду в Петербурге, а Ревизор наделал переполох в Астрахани. «Царская невеста» в Чебоксарах, «Жестокие дети» в Москве, «Питер Пэн» в Красноярске и еще 7 оперных премьер 2020 года вошли в лонг-лист V юбилейной Национальной оперной премии «Онегин», которая подводит итоги драматичного года. Наоборот, в новых реалиях появились и прогремели новые формы и новые жанры. В этом году в списке конкурсных номинаций Национальной оперной премии «Онегин» появилась новая позиция – «Лучший онлайн проект». В ней значатся семь событий. К счастью, само вручение статуэток «Онегин» и гала-концерт участников в юбилейный год пройдут в офлайне, на сцене Михайловского театра 13 ноября. А тремя днями ранее, 9 ноября, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии встретятся и продемонстрируют свое искусство звезды двух столиц – ведущие солисты Большого Театра России и Мариинского театра. Жизнь и опера продолжаются!

Народный артист России Сергей Лейферкус. Фото: предоставлено организаторами.

- Еще летом мы вообще сомневались, что в этот юбилейный для нас год мероприятия премии состоятся, - говорит генеральный директор Национальной оперной премии «Онегин» Игорь Тарасов, - слишком много премьер было отложено, театры закрыты, артисты остались без работы и средств к существованию. Но когда мы все-таки объявили прием заявок, то были приятно поражены их количеством – мы получили 94 заявки из всех регионов, от Чувашии и Коми до Астрахани и Волгограда, как по конкурсным, так и по внеконкурсным номинациям. И более того – благодаря пандемии у нас теперь есть новая номинация, потому что родился новый жанр, новый формат, который, вероятно теперь никуда не уйдет, останется с нами навсегда.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ

В новой номинации «Лучший онлайн проект» - семь самых разных проектов, от фильма-оперы «Пир во время чумы», снятого и спетого на камеры мобильных телефонов до цикла мини-лекций завлита московского театра «Новая опера» им. Е.В Колобова Михаила Сегельмана «Оперные перемены». Самарский академический театр оперы и балета представил свой цикл онлайн-концертов, Чувашский государственный театр оперы и балета – концерт-посвящение «Краю ста тысяч песен», Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац – интернет-спектакль «Подключись…». Три из этих проектов вошли шорт-лист номинантов.

Однако в этой номинации дирекция премии «Онегин» могла бы выдвинуть и саму себя. Первым проектом V Национальной оперной премии стал как раз онлайн-проект – let’s play опера «Скупой рыцарь» режиссера Дмитрия Отяковского с участием признанных звезд оперы: Сергея Лейферкуса, Романа Арндта, Андрея Батуркина, Леонида Бомштейна, Дениса Беганского. Она вышла в эфир на платформе ВКонтакте 28 августа. Онлайн-премьеру посмотрели более 100 тысяч человек. Такое количество публики не мог бы вместить ни один театр мира. В первую неделю просмотры фильма-оперы превысили 130 тысяч.

Так или иначе, но за 2020 год публика соскучилась по театру, по атмосфере «живых», не удаленных премьер – пусть даже с шахматной рассадкой и соблюдением всех прочих противоэпидемических мер. Тем приятнее оргкомитету «Онегина» объявить два центральных события Премии-2020: совместное выступление солистов Москвы и Петербурга 9 ноября и торжественную церемонию вручения премии и гала-концерт участников и гостей 13 ноября.

О ЦЕРЕМОНИИ

Сама церемония состоится уже по традиции на сцене Михайловского театра и по традиции же пройдет в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. В этот вечер в Михайловском театре можно будет услышать лучшие молодые голоса России, известные также во всем мире. Ведущими вечера станут Сати Спивакова и сам президент Премии «Онегин», народный артист России Сергей Лейферкус. На сцену выйдут сопрано Венера Гимадиева (Большой театр России), теноры Богдан Волков (Большой театр России) и Антон Росицкий (Московский Музыкальный театр им.К.Станиславского и В.Немировича-Данченко), заслуженный артист РФ бас Дмитрий Ульянов (МАМТ им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко) и другие блестящие исполнители. Несмотря на то, что все они выступают в знаменитых театрах всего мира, с Петербургом многих из них связывают прочные нити. Например, Венера Гимадиева училась в Санкт-Петербургской консерватории, Богдан Волков стал лауреатом премии «Онегин» в 2017 году, а Антон Росицкий начал свою карьеру в Санкт-Петербургском детском музыкальном театре «Зазеркалье». Среди номинантов Премии-2020 еще один артист «Зазеркалья» - Дмитрий Каляка, не только оперный певец, но и врач-нейрохирург.

Анжела Георгиу и Сергей Лейферкус. Фото: предоставлено организаторами.

9 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской Филармонии им Д.Шостаковича состоится концерт оперных звезд двух столиц. Свое участие в нем подтвердили солисты Мариинского театра Юлия Маточкина и Владислав Сулимский, артистка Большого тетра России сопрано Анна Аглатова, солист театра Геликон-опера, приглашенный солист Большого театра Алексей Тихомиров. В узких кругах этот концерт уже неофициально окрестили «оперным баттлом Большого и Мариинского». За дирижерский пульт станет Михаил Татарников. В 2020 году он был единственным дирижером из России, приглашенным на Зальцбургский международный музыкальный фестиваль.

Также в программе событий V Национальной оперной премии «Онегин» концерт памяти профессора Санкт-Петербургской консерватории Анатолия Николаевича Киселева с участием ведущих солистов Мариинского театра (22 октября, концертный зал Яани Кирик). И презентация книги Сати Спиваковой «Нескучная классика. Еще не все» в гранд-отеле «Европа» 12 ноября.