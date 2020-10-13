Детский ледовый театр открывает сезон после семи месяцев перерыва

Шоу "Щелкунчик на люду". Фото: предоставлено организаторами.

На ледовой арене СК «Юбилейный» состоятся спектакли «Щелкунчик на льду» и «Ледяное сердце». Семейные ледовые шоу станут первыми спектаклями Детского ледового театра после более чем семимесячного перерыва. Санкт-Петербургский ледовый театр под руководством Елены Бережной вынужден был перенести свои представления на арену «Юбилейного», поскольку в «Ленэкспо», где базируется театр, с апреля 2020 развернут временный ковидный госпиталь. Шоу будут организованы с соблюдением всех актуальных противоэпидемических требований. Театры Санкт-Петербурга, которые возобновили работу после карантина и летних каникул, пытаются избежать пресловутой «шахматной рассадки» в пользу более целесообразной «рассадки блоками». Зрители, пришедшие на представление вместе, члены одной семьи, смогут сесть рядом. Однако между «блоками» зрителей будет сохранена социальная дистанция.

Шоу "Ледяное сердце". Фото: предоставлено организаторами/Мария Катешова.

- Такое размещение публики в зале позволяет нам «потерять» только 30% мест, а не пятьдесят. И, конечно, это более логично для семейных представлений, - говорит директор Детского Ледового театра Никита Константинов, - Хотя к этому уже пришли многие театры, которые сейчас работают. Мы открываемся на площадке «Юбилейного». И хотя мы государственная организация, и у нас нет жесткой нужды продавать билеты, чтобы прокормить артистов, мы приняли решение открыть сезон, потому что наши зрители нас очень ждут. Пишут, спрашивают, когда же начнутся представления.... На некоторые спектакли билеты куплены еще весной. Мы единственный детский ледовый театр в России, у нас своя публика, и она по нам очень соскучилась!

О ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

16 октября на ледовой арене «Юбилейного» будет звучать музыка Чайковского. Спектакль «Щелкунчик на льду» - классическая история Гофмана, рассказанной языком современной хореографии на льду. В роли Мари выступит олимпийская чемпионка Елена Бережная, а ее Щелкунчиком станет призер чемпионата четырех континентов Александр Маркунцов.

В основу спектакля лег классический сюжет Гофмана. Действие сопровождается видеоконтентом, специально разработанным для спектакля командой специалистов по видеографике «Dreamlaser», участником московского Фестиваля света. Декорационная композиция из гигантских подарков, четырехметрового Щелкунчика, пушки и гигантских конфет поддержат атмосферу главной рождественской сказки. В спектакле примут участие будущие чемпионы, дети, воспитанники школы фигурного катания Елены Бережной. Заканчивается спектакль красочным дивертисментом, где солисты театра продемонстрируют танцы народов мира.

Фото: предоставлено организаторами/Мария Катешова.

А 17 октября на этой же площадке состоится шоу «Ледяное сердце» по мотивам любимого всеми мультфильма «Холодное сердце». В спектакле «Ледяное сердце» зрителей ждет множество впечатляющих номеров: яркий танец ледорубов, заклинание троллей, коронация Эльзы, ну и конечно же любимые всеми Свен и Олаф… Атмосферу сказочного королевства Эренделл создадут зрелищные видеопроекции на лед. Роли маленьких Эльзы и Анны исполняют юные фигуристки – София Касинс (дочка Елены Бержной) и Софья Позднякова, а в роли взрослой принцессы Эльзы - художественный руководитель Санкт-Петербургского детского ледового театра, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Елена Бережная.

Театр также готовится к новогодним представлениям и репетирует грандиозную постановку «Аладдин и повелитель огня», премьера которой была запланирована на 28 марта 2020 года, но была перенесена из-за карантина и планируется к показу в эти новогодние каникулы.