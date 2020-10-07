«Юбилей Хулигана»: День рождения Сергея Есенина отпраздновали масштабным онлайн-фестивалем с участием звезд

Лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров. Фото: предоставлено организаторами.

3 октября 2020 года исполнилось 125 лет со дня рождения великого поэта Сергея Есенина. В честь этого события компания NCA представила публике онлайн-фестиваль «Юбилей Хулигана» с участием Алексея Горшенева, Владимира Шахрина («Чайф»), Евгения Федорова (Tequilajazzz), группы Billy’s Band и других отечественных актеров и музыкантов.

«ПОЭТЫ – ПЕРВЫЕ РОК-ЗВЕЗДЫ»

Проект прошел в необычном формате поездки на «Виртуальном экспрессе» по биографическому маршруту Есенина из Санкт-Петербурга на его малую родину — село Константиново Рязанской области. Это уникальное путешествие, наполненное аллегориями, метафорами и стихами помогло зрителю по-новому взглянуть на творчество великого поэта.

Для участия в онлайн-фестивале были выбраны преимущественно рок-музыканты, и это тоже стало частью концепции.

- Вы знаете, я давно заметил, что поэты – это наши первые рок-звезды. У них очень схожи поведение, образ жизни, пороки и радости, - объяснил задумку президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин. - А когда читаешь их стихи - в голове буквально начинает играть музыка. Причем каждый звучит по-своему. И вот эту связь между ними и современной музыкой, а главное тем, насколько на самом деле глубоко их виляние, мы и хотим продемонстрировать.

Каждый участник онлайн-фестиваля представил публике эксклюзивный номер, режиссированный специально к юбилею Есенина. Открывать концерт выпала честь Евгению Федорову, который тоже отмечал юбилей в один день с поэтом – 3 октября лидеру группы Tequilajazzz исполнилось 55 лет. За 890 километров от Константиново, в фойе гостиницы «Англетер», музыкант представил композицию на стихотворение «За окошком месяц», исполненную совместно с коллективом «Терем-квартет».

Кадр со съемок. Фото: предоставлено организаторами.

Затем зрители оказались в ретро-трамвае, движущемся по Петроградской стороне, где актер Петр Захаров исполнил песню на стихотворение «Королева». А следующей локацией стал двор музыкального училища имени Глинки, где хор его воспитанников исполнил композицию «Не жалею, не зову, не плачу». После прямо на улице актер Евгений Дятлов проникновенно спел песню на стихотворение «Ты жива еще, моя старушка». Финальным петербургским эпизодом стало выступление Карины Разумовской в Таврическом саду у памятника Сергею Есенину.

ВЕЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Одним из самых ярких выступлений онлайн-фестиваля стал сет Алексея Горшенева. Музыкант, тоже отмечающий 45-летний юбилей в один день с поэтом, исполнил несколько композиций из альбома «Душа поэта», полностью записанным на стихи Есенина. Выступление состоялось прямо на заправке в 590 километрах от Константиново.

«Столичная» часть проекта началась с композиции «Москва» от группы «Монгол Шуудан». Дальше зрителей ждали сразу два выступления из подземных переходов – «Березку» исполнил хор воспитанников училища им. М.И.Глинки, а «Клен ты мой опавший» - лидер группы «ЧайФ» Владимир Шахрин.

За 180 от Константиново, на Казанском вокзале, началась самая интересная часть путешествия – на поезде. В просторном вагоне-ресторане Олег Погудин исполнил «Отговорила роща золотая», а на одном из полустанков публику ждали стихи от группы Billy’s Band. Завершилось же путешествие виртуальной экскурсией по музею поэта.

Проект вызвал широкий отклик со стороны зрителей – это демонстрируют и сотни репостов в социальных сетях и более 800 000 просмотров видеотрансляции, причем эти цифры продолжают расти.

Для тысяч людей онлайн-фестиваль «Юбилей Хулигана» стал настоящим открытием – люди смогли не просто по-новому взглянуть на знакомые со школьной скамьи стихи, но и увидеть то, какое сильное влияние они оказали на современную музыку и поэзию.

Видеозапись онлайн-фестиваля доступна – любой желающий может посмотреть ее бесплатно, без каких-либо регистраций на сайте www.nca.live. И нет сомнений, что таких желающих будет еще очень много!