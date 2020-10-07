Александр Устюгов отпразднует день рождения на концерте в Петербурге

Александр Устюгов выступит в Петербурге со своим коллективом. Фото: предоставлено организаторами.

Александр Устюгов – талантливый музыкант, популярный актер театра и кино. За свою карьеру он снялся во многих известных фильмов и сериалов, среди которых: «Ментовские войны», «Золотая Орда», «Викинг», «Чума», «28 Панфиловцев», «Годунов», «Рикошет» и «Союз спасения».

Помимо актерской работы, Александр также активно гастролирует со своим музыкальным коллективом «Ekibastuz», выступающем в жанре «питерский рок» или, по определению самого Устюгова - «советский фанк».

Группа была создана во время работы над телесериалом «Чума». К картине требовался саундтрек и Устюгов, выступивший еще и режиссером сериала, создал первые композиции – «Почтовые птицы» и «Дорога в рай».

На сегодняшний день у коллектива записаны два студийных альбома, средства на запись которых были собраны на краудфандинговой платформе. В записи второго альбома принимал участие звукорежиссер Максим Кравцов («Кирпичи», «НОМ» «ДДТ»). В 2019 году у него вышли сразу несколько новых синглов, а песня «Я не пан и не пропал» попала в ротацию на «Наше радио» и радио «Шансон».

Долгожданный концерт в клубе «Космонавт» станет уникальным событием для всех поклонников творчества Александра Устюгова, ведь в этот раз он пройдет еще и в его день рождения.