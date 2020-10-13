Бывший министр образования Архангельской области признал вину в развращении девочек-подростков

Юрий Гнедышев признал вину в развращении несовершеннолетних. Фото: СОЦСЕТИ

Бывший министр образования Архангельской области Юрий Гнедышев признал вину в развращении несовершеннолетних. 13 октября экс-чиновнику было предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

- По месту жительства и работы подследственного проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела. Назначены экспертизы. Производится сбор доказательственной базы. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, - говорится в тексте сообщения СК.

Напомним, что о задержании высокопоставленного чиновника стало известно утром 9 октября. Оперативники спецподразделения УМВД России по Архангельской области пришли в гости к 37-летнему заместителю министра образования. исполнявшему обязанности должность главы регионального Минобра.

Причиной стали интимные беседы, которые Юрий Гнедышев вел с двумя девочками подростками в декабре 2019 года. По версии следствия, подозреваемый переписывался через соцсети со школьницами 12 и 14 лет, «оказывая на них развращающее влияние», а также направил одной из них ссылку на порно-видеоролик.

По некоторым данным, сам и.о. министра за день до задержания подал заявление на уход в отпуск с последующим увольнением.

Сейчас мужчина ждет суда под домашним арестом. По статье «развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц» ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Плюс возможный запрет занимать определенные должности и работать с детьми в течение 20 лет.