Труппа Бориса Эйфмана возвращается на большую сцену

«Эффект Пигмалиона» – хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении. Фото: предоставлено организаторами/Евгений Матвеев.

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представит на сцене Александринского театра спектакль «Эффект Пигмалиона» – премьеру 2019 года. Выступление 9 ноября станет для всемирно известной труппы первым после длительного вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Следующий показ балета запланирован на 21 декабря (на той же сценической площадке). Начало спектаклей в 20:00.

«Эффект Пигмалиона» – первый за последние годы опыт обращения Бориса Эйфмана к комедийному (или, точнее сказать, трагикомедийному) жанру, признанным мастером которого является хореограф.

Фото: предоставлено организаторами/Евгений Матвеев.

Продолжая обретать вдохновение в соприкосновении с мировым культурным наследием, Эйфман предлагает зрителям балетную интерпретацию архетипического сюжета о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки. Роль неистового творца в драматургической конструкции спектакля отведена преуспевающему исполнителю бальных танцев, который решает «изваять» из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку. Внутреннее и внешнее преображение героини происходит под музыку Иоганна Штрауса-сына, причем с произведениями «короля вальса» хореограф работает впервые в своей насыщенной творческой карьере.

Поразительная пластичность личности, способной непредсказуемым образом меняться в соответствии с установками и мечтами, находит исчерпывающее художественное и философское раскрытие в спектакле Эйфмана.

- Балет «Эффект Пигмалиона» – хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни, – отмечает Борис Эйфман.

Фото: предоставлено организаторами/Евгений Матвеев.

В октябре прошлого года постановка была выдвинута на Российскую Национальную театральную премию «Золотая Маска» в четырех номинациях: «Лучший спектакль в балете», «Лучшая работа балетмейстера / хореографа» (Борис Эйфман), «Лучшая женская роль в балете – современном танце» (ведущая солистка Театра Любовь Андреева, за роль Галы); «Лучшая мужская роль в балете – современном танце» (ведущий солист Олег Габышев, за роль Лиона).

В январе текущего года в Санкт-Петербурге прошли съемки экранной версии спектакля. Борис Эйфман стал режиссером-постановщиком фильма. В качестве оператора-постановщика выступил известный кинематографист Федор Ордовский.

Фото: предоставлено организаторами/Евгений Матвеев.

Последний на данный момент спектакль Театра состоялся 12 марта в Таллине (где была показана «Анна Каренина»). Петербургские же ценители танца не испытывали радость от встречи с искусством Бориса Эйфмана c начала февраля. При этом посткарантинные месяцы и без живых выступлений получились для коллектива творчески насыщенными. В июле артисты приступили к репетициям балета «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» (рабочее название постановки). Премьера спектакля, посвященного великому французскому комедиографу, пройдет 2 и 3 февраля 2021 года. Параллельно Театр работает над новой версией легендарного балета Бориса Эйфмана «Чайка». Ее выпуск будет приурочен к 75-летию хореографа, отмечаемому в июле следующего года.