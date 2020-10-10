Музей исламского искусства в Иране участвует в конкурсе «Золотой Трезини»

Проект музея исламского искусства в иранском городе Кум. Фото: предоставлено организаторами.

За победу в номинации «Лучший архитектурный проект музея» Третьего международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», который проводится в Петербурге, поборется проект музея исламского искусства в иранском городе Кум.

Проект разработан иранским бюро Rawagh Studio под руководством архитектора Мохсена Паризи. По замыслу авторов, в фасадных решениях и интерьерах музея воплощены базовые принципы исламского искусства.

Так, ключевые элементы эстетики искусства ислама – это свет, вода и цвет, причем доминирует именно свет, символ мудрости. В проекте музея большое значения приобретают окна – они должны пропускать внутрь достаточно естественного света, в то же время не отвлекая внимание посетителей от внутреннего убранства и коллекции музея. Для решения этих задач архитекторы использовали светопропускающий бетон, оптические каналы и световые ленты. При прохождении света через водную поверхность и его преломлении в водной толще и оптоволокне длина световой волны увеличивается, а ультрафиолетовое излучение солнца преобразуется в видимый свет.

Проект поборется в номинации «Лучший архитектурный проект музея». Фото: предоставлено организаторами.

Еще одним интересным решением стало использование мозаики «гирих»: декоративные прорези соответствующей формы на стенах и потолке музея обеспечивают его дополнительное естественное освещение и создают эффект светового дождя.

Проект музея на сайте конкурса: https://goldtrezzini.ru/nominees/islamic-art-museum/

НА ЗАМЕТКУ

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь первого архитектора Петербурга, русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670–1734). Девиз конкурса – «Архитектура как искусство». Цель конкурса – выявление и поощрение наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела.

Почетный председатель Международного совета конкурса — президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Председатель Международного совета – Владимир Запевалов, представитель МИД России в Санкт-Петербурге.

В составе совета – директора Государственной Третьяковской галереи и ГМИИ им. А. С. Пушкина, а также руководители ведущих музеев США, Италии, Германии, Австрии, Нидерландов, Швеции и Финляндии. Кроме того, в совет входят председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Халифа аль-Мубарак, мэр города Лугано (Швейцария) Марко Боррадори, посол Швейцарии в России Ив Россье, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор Санкт-Петербурга, председатель КГА Владимир Григорьев, председатель КГИОП Сергей Макаров, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, народная артистка РФ Диана Вишнёва, владелец сети галерей Gagosian Ларри Гагосян и другие эксперты.

В жюри конкурса входят архитекторы Даниэль Либескинд, Марио Ботта, Массимилиано Фуксас, Эдуарду Соуту де Моура (лауреат Притцкеровской премии 2011 года), Тойо Ито (лауреат Притцкеровской премии 2013 года), Рикардо Бофилл, главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони и еще более 200 экспертов из 30 стран.

По данным организационного комитета, к участию в конкурсе допущено уже более 380 проектов из 44 стран мира. Подать заявку можно до 15 октября включительно на сайте www.goldtrezzini.ru. Участие в конкурсе бесплатное. Принимаются заявки без ограничений по местоположению заявителей и проектов.

Победители конкурса будут награждены позолоченными статуэтками Доменико Трезини и дипломами на торжественной церемонии, которая пройдет в Петербурге 1 декабря 2020 года. Работы победителей покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга, генерального партнера конкурса.