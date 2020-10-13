Токсины в воде и зараженная рыба: одно из самых популярных «туристических» озер Карелии стало опасным для человека

По словам местных жителей, в жаркие дни рядом с озером невозможно дышать. Фото: Ольга Огнева

Одно из самых больших и популярных среди туристов озер Карелии может в обозримом будущем превратиться в огромную зону отчуждения. Воды Ведлозера зарастают сине-зелеными водорослями, выделяющими опасные отравляющие вещества – цианотоксины. Ученые бьют тревогу, а местные жители разводят руками – о том, что с озером что-то не так, они говорили уже давно, да только никто их не слышал.

«КАК БУДТО БОЛОТОМ ДЫШИШЬ»

Ведлозеро, расположенное в Пряжинском национальном районе Карелии - водоем известный и приметный. Площадь - 55 квадратных километров, довольно прилично. На его берегах расположено несколько населенных пунктов – в том числе одноименный поселок почти на 1 000 человек, жители которого в озере рыбачат, купаются и берут оттуда воду для хозяйственных нужд, а то и для питья и готовки. Кроме того, за счет удачного расположения (всего полкилометра от трассы А-121 «Сортавала», тянущейся прямиком из Санкт-Петербурга), сюда частенько наезжают туристы – в погожий день, по словам местных, на берегу может выстроиться до 50 машин с отдыхающими. Однако этой идиллии, похоже, приходит конец – с каждым годом ситуация вокруг Ведлозера становится все хуже и хуже.

Воду покрыла мутная сине-зеленая взвесь - водоросли, выделяющие опасные цианотоксины. Фото: Ольга Огнева

- Этим летом вообще невозможно было полоскать белье или купаться, - рассказывает местная жительница, общественный активист Наталья Антонова. – Озеро местами затянул толстый слой сине-зеленой мути. Даже чтобы просто набрать воды и полить грядки, нужно было эту муть сначала разгрести руками или палкой – и то до относительно однородной воды удавалось добраться не сразу.

Испортилась и рыба – по словам рыбаков, каждая вторая теперь попадается зараженная паразитами. А поскольку озерные дары для ведолозерцев – чуть ли не основа рациона, почти все жители поселка регулярно сдают анализы – от греха подальше. Но это не особо помогает. «Я думаю, мы все заражены» - признается Наталья.

- Бывает, вытаскиваешь плотву или подлещика – а у них все тело в язвочках, вроде как в нагноениях, - рассказывает местный житель Владимир Ефимовв. – В основном белая рыба страдает – она же этими водорослями питается. Но и хищник в последнее время тоже стал попадаться странный – щуку, например, потрошишь, а у нее вся печень в белых пятнах. И запах. В жаркие дни запах такой стоит, что к озеру подойти невозможно – как будто болотом дышишь.

ДО КАМЧАТКИ ДАЛЕКО

Обеспокоены таким положением вещей и ученые. По словам ведущего научного сотрудника лаборатории гидробиологии Института водных проблем Севера Натальи Калинкиной, вода в озере действительно может быть опасной – причем как для животных, так и для человека.

Вокруг Ведлозера расположено несколько населенных пунктов - в том числе одноименный крупный поселок. Фото: Наталья Антонова

- Мы выезжали на Ведлозеро в сентябре, взяли пробы и оценили ситуацию, - рассказывает Калинкина. – Действительно, видно, что в этом году водоросли разрослись очень сильно – думаю, мы не ошибемся, если скажем, что они составляют примерно 70 % от всей озерной биомассы.

Происходящее до боли напоминает экологическую катастрофу на Камчатке – там тоже в массовой гибели морских обитателей и отравлении людей обвинили водоросли. Только на Камчатке, по сообщениям местных властей, расплодились красные динофлагелляты, а на Ведлозере – сине-зеленые, характерные для пресных водоемов. И рыба не мрет в таких количествах – по крайней мере, пока. Тем не менее, по словам ученых, ничего подобного в Карелии еще не было - разгул сине-зеленых водорослей больше характерен для южных регионов.

Причин у происходящего, скорее всего, две. Во-первых, из-за того, что в Карелии в последние годы стало ощутимо теплее, часть воды ушла (местные жители отмечают, что местами берега обнажились на полтора-три метра), а оставшаяся стала быстрее прогреваться на солнце. Кроме того, из-за обмеления Ведлозера вскрылся толстый слой нечистот, натекших от коровников и свинарников. При этом нечистоты, которые собирались десятилетиями, успели перегнить и превратиться в торф, попутно обильно удобрив воду фосфором – именно им как раз и питаются токсичные бактерии.

Местные жители тревогу по поводу состояния озера бьют уже давно. Фото: Наталья Антонова

ОТСРОЧЕННАЯ КАТАСТРОФА

Что будет дальше – вопрос пока открытый. До экологической катастрофы еще не подать рукой, но уже и не так далеко – особенно если учесть, что из Ведлозера идет постоянный сброс воды в соседнюю Ладогу.

- В любом случае нам нужно провести еще гидробиологические исследования, - заключает Наталья Калинкина. – Точно установить механику процесса, понять, где у нас самые опасные и крупные очаги, проанализировать состав дна и так далее. Поскольку делать это все желательно по несколько раз в разные сезоны, я думаю, полностью ситуацией мы будем владеть не раньше 2023 года. Мы уже обратились к Законодательному собранию Карелии, подняли этот вопрос. Теперь ждем, что нам ответят.

В региональном Росприроднадзоре и администрации Пряжинского района «Комсомолке» на вопросы о Ведлозере сходу не ответили – попросили прислать на почту официальные запросы. В Законодательном собрании отметили, что по итогам заседания с участием Института водных проблем депутаты приняли решение создать рабочую группу, которая займется вопросами экологического состояния озера Ведлозера. Комитет также рекомендовал правительству Карелии предусмотреть в бюджете средства на проведение экологического мониторинга – 800 000 рублей в месяц.