В Боткинской больнице рассказали, какие корпуса отремонтируют в первую очередь

На полную реконструкцию и реставрацию всех корпусов Миргородской нужно 2,5 миллиарда рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скоро минует год, как на состояние старых корпусов Боткинской больницы на Миргородской улице пожаловались президенту Владимиру Путину. В непростом 2020 году клиника лишилась прежнего руководителя и начала принимать «ковидных» больных, но до полноценной реконструкции «боткинских бараков» руки пока не дошли.

МЕЧТЫ О «ЮГЕ»

Старые корпуса Боткинки на Миргородской (а, наряду с ними, у клиники есть современнейший комплекс на Пискаревском) – это 26 зданий, причем дюжина из них – памятники регионального значения. На сегодня пять корпусов закрыты в связи с аварийностью или переездом части служб на новую площадку на Пискаревке. А остальное 21 здание продолжает жить: в их числе семь лечебных и 14 вспомогательных корпусов – пищеблок, бельевые, лаборатории, аптека, трансформаторные подстанции, справочная служба, гараж и прочие.

Любопытно, что год назад руководство клиники и города рисовало прямо противоположную ситуацию: сообщалось, что работают всего четыре корпуса, а 22 закрыты на консервацию и «с 2017 года стоят пустые, отопление отрублено».

Фото: Артем КИЛЬКИН / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

К плачевному состоянию больничный комплекс подошел еще к 2000-м. В 2011 году появилась концепция «Север – Юг», предусматривающая постройку для Боткинки двух современных больничных кварталов в разных частях Петербурга. Но замысел реализовали лишь наполовину: так появился больничный городок на Пискаревском.

А вот начавшую было строиться больницу во Фрунзенском районе, у перекрестка улиц Олеко Дундича и Бухарестской, заморозили: и сегодня участок, где должна была появиться новая клиника, обнесен синим строительным забором. Расчеты показали, что построить еще один современный комплекс в пять раз дороже, чем все-таки привести в порядок старые корпуса. Впрочем, медико-техническое задание по проектированию инфекционной больницы на 770 коек до сих пор находится на согласовании в Комитете по здравоохранению.

ИДЕТ СОГЛАСОВАНИЕ

Решение о модернизации больничного комплекса на Миргородской, который не видал капремонта как минимум последнюю четверть века, приняли в 2017 году. Тогда же наружные водопроводные и тепловые сети передали на баланс ресурсников и разработали план-график реконструкции зданий вместе с внутренними коммуникациями.

В 2019 году Смольный прикинул, что на полную реконструкцию и реставрацию всех корпусов Миргородской нужно 2,5 миллиарда рублей, и пообещал приступить к работам в 2021 году.

Фото: Артем КИЛЬКИН / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

– В настоящее время идет согласование разработанной проектно-сметной документации, которая затем будет передана на госэкспертизу, – сообщили «Комсомолке» в Боткинской больнице. – Согласно документации, в первую очередь запланирован капремонт лечебных корпусов «Г» и «И» (в них расположены четыре отделения. – Прим. ред.).

Ну, а пока жизнь в корпусах поддерживают косметическим ремонтом и средствами на текущее содержание. В 2020 году на содержание зданий на Миргородской из городского бюджета выделили 250 миллионов рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

– Сейчас на площадке «Миргородская, 3» завершаются работы по сервисному обслуживанию зданий: обновление лакокрасочного покрытия стен, сантехнические и электромонтажные работы в лечебных корпусах, – добавляют в Боткинке. – Уже покрашены стены в холле и на лестничной клетке одного из лечебных корпусов, двух боксов акушерского отделения больницы, кабинета поликлиники, кабинетов во врачебном здравпункте для бездомных, а также организовано хранение продуктов в складском помещении.

Ремонт ведут силами технических сотрудников больницы, а стены красят краской одного известного бренда, предоставленной Боткинке бесплатно.

КОНКРЕТНО:

По данным Клинической инфекционной больнице имени Боткина, больничный комплекс на Миргородской – это:

– 26 корпусов,

– 5 закрытых и 21 функционирующее здание,

– 12 памятников регионального значения.