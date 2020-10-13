Молодые хореографы Петербурга покажут «Танец будущего»

В Петербурге состоится вечер современной хореографии «Танец будущего». Фото: предоставлено организаторами/Евгений Матвеев.

На сцене театра «Плоды просвещения» состоится Вечер современной хореографии «Танец будущего». Зрители увидят оригинальные постановки молодых, но уже заявивших о себе хореографов.

ПОИСК СОБСТВЕННОГО ПУТИ

Проект «Танец будущего» создан для поддержки молодых хореографов, которые завтра станут яркими представителями хореографического искусства нашей страны. Опираясь на отличный от традиционного, классического, подхода к образованию, проект предлагает молодым танцовщикам начать поиск собственного пути уже в юном возрасте. Этот нетривиальный подход в принципах подготовки и воспитания молодых хореографов стал своего рода продолжением идей Айседоры Дункан о необходимости радикально пересмотреть взгляды на танец, с помощью которого мы можем выражать порывы души в процессе творческого становления.

Часть хореографических постановок Вечера создана в рамках проекта «Другая плоскость искусства», рассматривающего интерактивную и иммерсивную художественные выставки в качестве основы для реализации дополнительных, не выставочных форматов. Идея проекта – объединить в одной постановке с помощью общей философской темы полноценные произведения смежных видов искусств и позволить, таким образом, по-новому раскрыться их художественным смыслам, проявить свою природу.

- В поле нашего исследования попадает та часть форм искусства, которая рождается на пересечении смыслов. Среди них – танцевальные перформансы в режиме «здесь и сейчас», содержание которых выстраивается в зависимости от художественного контекста, – рассказывает Лана Кузнецова, художественный руководитель проекта «Другая плоскость искусства». – Работа в таком контексте, с современными экспериментальными выставочными форматами расширяет возможности современной хореографии и дает проявиться разным граням таланта молодых хореографов и исполнителей.

О ПРОГРАММЕ

Первая часть вечера будет отведена танцевальным перформансам-новеллам, которые сочетают живопись и современный танец, живую инструментальную и экспериментальную электронную музыку.

«BREACH» – танцевальная притча, построенная по принципу «живых картин». Импульсом для хореографического эксперимента Маргариты Царёвой послужили работы молодого китайского художника Ло Си, которые раскрывают тему метафизического страха перед неизбежным. Это визуально-пластическое высказывание о потерянной Гармонии и триумфе Хаоса, о неуловимой Красоте и хрупкости человеческих отношений

«ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЧУВСТВ» – философское размышление на вечную тему отношений мужчины и женщины, о чувствах, утративших свою былую яркость, о границах личной свободы и выборе. Для героев этой танцевальной истории мир один на двоих. Когда-то он был большим и счастливым, но со временем стал тесным и неуютным. Удастся ли героям вырваться из замкнутого круга? Ведь зависимость друг от друга еще так сильна…

Во второй части вечера юные хореографы-воспитанники Мастерской Валерии Каспаровой покажут постановки, созданные в период весенней «самоизоляции». Елизавета Ротачева, Александра Юргенс и Ника Калинина воплотили свои идеи не только в традиционной форме, но и в формате «кинотанца».

- Наши воспитанники, постановки которых вы сможете увидеть, в марте 2020 года стали призерами Городского конкурса «Юный хореограф», организованного Академией танца Бориса Эйфмана, и во время вечера мы официально вручим им заслуженные награды, которые они не смогли получить из-за весеннего локдауна, связанного с пандемией. – отмечает Вадим Галустович Каспаров, директор и идейный вдохновитель проектов Дома танца «Каннон Данс». – Радует, что Конкурс молодых хореографов в Академии танца становится ежегодным событием, тем самым открывая окно возможностей для молодой хореографии.

По его словам, сегодня, когда современный танец окончательно вписался в культурную палитру нашей страны, необходимо изыскивать возможности для того, чтобы каждый одарённый хореограф или танцовщик, который хочет попробовать себя в роли хореографа, имел возможность реализовать свои таланты.

Организаторами события выступают Санкт-Петербургский Дом танца «Каннон Данс», театрально-художественный проект «Другая плоскость искусства», при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

НА ЗАМЕТКУ

Когда?

23 октября в 19.30.

Где?

м. «Проспект Просвещения», пр. Энгельса, 154, ТРК «Гранд Каньон», 3-й этаж.