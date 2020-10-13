Фестиваль мужского джазового вокала JAZZMAN отметит первый юбилей в Петербурге

Участник фестиваля Денис Кузьмин. Фото: предоставлено организаторами.

Ведущие джазовые вокалисты России выйдут на сцену старинного особняка в центре Петербурга, чтобы создать незабываемое джазовое шоу. Так музыканты отпразднуют пятилетие Фестиваля мужского джазового вокала JAZZMAN.

Круглая дата — хороший повод собрать в программе золотой состав исполнителей, ставших узнаваемой и любимой классикой фестиваля: авторский джаз и зажигательные хиты прошлых лет от Вовы Че Морале и Sweet Hot Jazz Band; программа «Я буду петь тебе как Фрэнк» от московского вокалиста Дмитрия Носкова; джазовые стандарты в современной интерпретации от квартета Дмитрия Кузьмина. Традиционно фестиваль откроют выступления юных вокалистов Школы джаза и мюзикла J&M School.

Участник фестиваля Денис Кузьмин. Фото: предоставлено организаторами.

Ведущий вечера — заслуженный эксперт истории джазовой музыки Владимир Борисович Фейертаг.

Нарядные гости, элегантный свет ретро-гирлянд, танцевальные мастер-классы, яркие фотозоны, розыгрыш подарков, специальное меню и светская атмосфера музыкального вечера — юбилейное событие вобрало в себя лучшие традиции фестивалей JAZZMAN.

Фото: предоставлено организаторами.

Мероприятие пройдет при участии фондов «Подари мне крылья» и «Близкие другие». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

НА ЗАМЕТКУ

Где?

переулок Пирогова, 18, особняк Пальма

Когда?

4 октября с 17:00 до 22:00