Когда включат отопление в Санкт-Петербурге в 2020 году: Батареи станут регулярно горячими с 15 октября

Стало известно, когда включат отопление в Санкт-Петербурге в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный рассказал, когда все-таки в Санкт-Петербурге включат регулярное отопление в 2020 году. Ждать осталось совсем недолго – до четверга 15 октября. Именно в этот день батареи станут горячими не только в социальных учреждениях (как во время периодического протапливания – Прим.ред.), но и в жилых домах во всех районах города.

- Теперь все управляющие компании города обязаны подключить многоквартирные дома к теплоснабжению. Начать отопительный сезон необходимо и жилищным организациям, - комментируют новость в пресс-службе Смольного.

Причина включения регулярного отопления проста – от бабьего лета в Северной столице не осталось и следа, а синоптики вещают о стабильном понижении температуры воздуха. Как раньше выяснила «Комсомолка», похолодание придет в Санкт-Петербург ближе к выходным – днем будет от +5 до +7 градусов, а ночью от +1 до +3. При этом возможны и первые заморозки, особенно в Ленобласти. Что касается первого снега, то он тоже вероятен.