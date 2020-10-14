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Жители Ленобласти сами решают, как менять транспортную систему региона

От них поступило уже свыше пятисот инициатив
Маргарита РЫБАКОВА
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Любой может оставить свои пожелания

Любой может оставить свои пожелания

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В сентябре в общем доступе появилась интерактивная карта транспортной системы Ленинградской области. Специалистам и простым жителям региона стали доступны наглядные данные о плотности населения в отдельных районах, карта очагов аварийности и пункты замеров индивидуального и общественного транспорта. Для чего это нужно? Все данные собраны в рамках проекта по разработке новой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Ленобласти. Эта работа ведется по заказу ГКУ «Ленавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Но что интересно: в процессе разработки участвуют сами жители. Любой может оставить свои пожелания через форму обратной связи на сайте проекта

С момента публикации карты в рабочую группу поступило свыше пятисот инициатив. Диапазон предложений варьируется от строительства новых дорог и реконструкции существующих (к примеру, создание дублера Дороги жизни и скоростной магистрали между Мгой и Киришами, новая развязка на трассе М-11 в районе Зуево, расширение дороги Санкт-Петербург - Ручьи в сторону Соснового Бора) до создания сети велодорожек между населенными пунктами, продолжения веток метрополитена и запуска новых автобусных маршрутов.

Что дальше? Рабочая группа анализирует каждую заявку и использует их в том числе и при создании математической модели транспортной системы. Отметим, предложения еще принимаются. Срок - до 1 ноября. А что вы хотите изменить в транспортной системе Ленобласти?

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