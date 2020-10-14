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ЗДОРОВЬЕ

Александр Дрозденко: Ситуация с коронавирусом тревожная, но у нас все под контролем

Власти Ленобласти уверены, что ничего не закроется, если все будут соблюдать ограничительные меры.
Маргарита РЫБАКОВА
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Губернатор отметил, что за минувшую неделю число выздоровевших увеличилось почти на 50%.

Губернатор отметил, что за минувшую неделю число выздоровевших увеличилось почти на 50%.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

С 9 октября в постановление правительства Ленобласти, регламентирующее ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса, внесены изменения. Так, в «красной» и «желтой» зонах введено условие заполняемости кинотеатров - должно быть занято не более пятидесяти процентов мест. Использование масок обязательно. Такое же решение принято в салонах красоты, косметических салонах и парикмахерских. В обеих зоне разрешено работать при условии использования пятидесяти процентов мест в зале обслуживания, при ожидании необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

В «красной» зоне разрешена работа парков развлечений, но только за пределами зданий. Для допобразования ограничено количество человек - максимум 12 человек. Такие же меры действуют на занятиях в домах культуры и при пребывании в детских развлекательных центрах. Маски обязательны везде.

В «красной» и «желтой» зонах введена предварительная запись в многофункциональные центры. Перечень услуг при этом не сокращается. Всем посетителям использовать маски обязательно.

В Ленинградской области пока не планируется введение строгих ограничений. Власти рассчитывают на ответственность граждан и соблюдение ими санитарных мер.

В Ленинградской области пока не планируется введение строгих ограничений. Власти рассчитывают на ответственность граждан и соблюдение ими санитарных мер.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главный вопрос месяца: отправится ли 47-й регион на самоизоляцию? В Ленинградской области пока не планируется введение строгих ограничений. Власти рассчитывают на ответственность граждан и соблюдение ими санитарных мер.

По словам губернатора Александра Дрозденко, медицина региона справляется с ситуацией. За последние сутки в области даже наметился спад по заболевшим: по данным на 13 октября, COVID-19 диагностирован у 99 человек, 9 пациентов выздоровели. Всего с начала пандемии в Ленинградской области заболели 9343 жителя, выздоровели 5398 человек, летальных случаев - 103. В регионе развернуты койки в ЛОКБ, Всеволожской, Кировской, Приозерской, Волховской, Киришской и Гатчинской больницах.

- Ситуация несколько тревожная, но у нас все под контролем. Более того, на сегодняшний день, если вы посмотрите, у нас количество занятых коек гораздо меньше, чем во время аналогичного пика в апреле. И даже несмотря на то что в ближайшее время еще один-два района могут быть переведены в «красную» зону, других ограничений пока не планируется, - сообщил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, важно, что за минувшую неделю число выздоровевших пациентов увеличилось почти на пятьдесят процентов. Количество выписавшихся их больниц выросло с 98 до 147 человек.

- За последнее время мы увеличили масштабы тестирования на коронавирус и скорость подтверждения результатов тестов, - отметил Дрозденко. - Благодаря этому выявляется большее количество бессимптомных больных, которым оказывается своевременная помощь. Лечат у нас хорошо, поэтому и количество выздоровевших ленинградцев у нас растет.

Сейчас количество занятых коек меньше, чем во время аналогичного пика в апреле.

Сейчас количество занятых коек меньше, чем во время аналогичного пика в апреле.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Однако в зоне повышенного внимания сейчас находятся Киришский и Тосненский районы - в случае ухудшения ситуации, их переведут в «красную» зону.

Глава региона напомнил, что многое будет зависеть от сознательности ленинградцев. Ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции строго обязательно. Пожилым людям рекомендуется посещать общественные места в специально отведенные для этого часы.

- Прошу всех строго следовать всем требованиям и предписаниям Роспотребнадзора. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, берегите себя и своих близких, своих детей и родителей, - посоветовал Дрозденко.

КОНКРЕТНО

Распределение районов по зонам

• Первая («красная») - Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.

• Вторая («желтая») - Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы.

• Третья («зеленая») - Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский, Сосновый Бор.

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