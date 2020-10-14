Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 14 октября 2020 года: Причина рекордного прироста заболевших и заражение главврача Госпиталя для ветеранов войн

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 14 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 14 октября 2020 года. За прошедший день в Северной столице инфекцию выявили еще у 557 горожан. Северная столица уже успела обновить рекорд по суточной заболеваемости. В комздраве это объясняют тем, что в городе стало больше лабораторий, тестирующих на COVID-19 – то есть просто улучшилась выявляемость коронавируса.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заразились инфекцией 48 686 человек (+557 за день), умерли 3 275 (+34), а выздоровели 31 909 (+278), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Число ежедневных госпитализаций в городе пока не превышает среднего уровня. Да и свободных коек пока достаточно. Но глава комздрава Дмитрий Лисовец все равно назвал «устрашающей» эпидситуацию – во многом из-за петербуржцев, не соблюдающих масочный режим.

Инфекция добралась до главного врача Госпиталя для ветеранов войн Максима Кабанова. Сейчас он находится под наблюдением медиков. В каком состоянии руководитель медучреждения, пока не уточняется.

В Северной столице снова растет число школьных классов, отправленных на карантин по коронавирусу или ОРВИ. Теперь их 87.

Что касается Ленобласти, то последние данные по коронавирусу там следующие: за время пандемии заразились 9 343 человека (+99 за сутки), выздоровели 5 823 (+30) и скончались 103 (+3).