Эксперт по личным финансам Анастасия Веселко представит в Петербурге книгу «Девушка с деньгами»

Консультант по финансовой грамотности Анастасия Веселко. Фото: предоставлено организаторами.

Анастасия Веселко — консультант по финансовой грамотности и автор блога «Девушка с Деньгами». Она объясняет финансы бытовым языком, на примерах, понятных любой девушке. Когда-то Анастасия совершила, кажется, все типичные финансовые ошибки: тратила все, что зарабатывала, влезла в долларовую ипотеку, попыталась заняться инвестированием, не разобравшись в сути. Наконец ей надоело терять деньги, надоело читать прогнозы аналитиков и с изумлением наблюдать, как они сбываются с точностью до наоборот.

17 октября в Доме Книги Анастасией Веселко представит свою книгу «Девушка с деньгами». На встрече с читателями она расскажет, как стать девушкой с деньгами.

Анастасия прошла курсы американских университетов по семейному бюджету, изучила десятки статей и книг, прошла повышение квалификации при Министерстве финансов РФ и стала консультантом по финансовой грамотности. Тогда же она начала вести блог, чтобы рассказать другим, как составлять бюджет, откладывать деньги и покупать валюту, как начать инвестировать и не сломать при этом голову. За два года сотни читательниц блога наладили свои отношения с деньгами — открыли первый депозит, накопили на отпуск мечты и купили первые акции вместо очередного платья.

Организаторы просят участников встречи внимательно отнестись к правилам личной безопасности на встрече: надеть маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

НА ЗАМЕТКУ

Когда? 17 октября, 15:00.

Где? Дом Книги, 1 этаж, Зал Искусств.