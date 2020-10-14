Эксперты fashion-индустрии встретятся в Петербурге на Международном форуме моды

IV Международный форум моды состоится в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено организаторами.

В музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге пройдет IV Международный форум моды, инициированный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Мероприятие состоится 23-24 октября и соберет на одной площадке всех участников fashion-индустрии.

Мировые события диктуют индустрии моды новые условия. Сегодня игрокам fashion-рынка нужно по-другому взглянуть на выстраивание бизнеса и творческого процесса. Крупнейшие модные дома отказываются от модного календаря, дизайнеры проводят съемки лукбуков новых коллекций в ZOOM и FaceTime, презентации, недели моды и fashion-перфомансы активно переходят в онлайн. Именно поэтому ключевой темой IV Форума станет будущее моды.

Впервые за всю историю проекта Форум моды пройдет в музее и галереи современного искусства Эрарта. Фото: предоставлено организаторами.

Участниками и спикерами Форума станут эксперты из разных стран: представители дизайнерского сообщества, предприятий легкой промышленности и ведущих производственных площадок, молодые специалисты и известные эксперты моды, блогеры. В рамках деловой программы поднимут актуальные вопросы индустрии: какие шаги необходимо предусмотреть для выхода из финансового кризиса, как сделать бренд более устойчивым к непреодолимым обстоятельствам, какие трансформации уже появились в моде и как действовать, чтобы не просто сохранить свои позиции, но и успешно развивать свой бизнес в постэпидемиологическую эпоху.

Помимо деловой программы на площадке музея Эрарта будет работать выставка российских брендов и организованы вечерние fashion-перфомансы. Получить подробную информацию, а также зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте mfm.spb.ru.