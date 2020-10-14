Работа в Петербурге: 3 причины пойти в сферу судостроения

Высококлассный специалист получает достойную оплату. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Пандемия коронавируса ураганом прошлась по рынку труда и пустила ко дну целые индустрии. Пытаясь остаться на плаву, одни компании сокращают штат и урезают зарплаты, другие отправляют сотрудников работать из дома. Но есть и те, кто в новой реальности не пострадал. Речь идет о компаниях с современным развивающимся производством и востребованной продукцией. Например, петербургские Адмиралтейские верфи - одно из крупнейших судостроительных предприятий России - активно набирают персонал. Так что, если у вас рабочая специальность и в такое непростое время вы хотите найти стабильную работу с хорошей зарплатой и социальными гарантиями, присмотритесь к судостроительному сектору. Еще не знаете о преимуществах работы на промышленном предприятии? Мы вам о них расскажем.

Стабильность

Сейчас на смену стремлению получить модную профессию с не очень понятными функциями приходит желание стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Как бы неожиданно это ни прозвучало, такие возможности дают рабочие специальности. Судите сами: во время эпидемии сразу несколько крупных предприятий запустили кампании по набору персонала. Например, весной Адмиралтейские верфи объявили о наборе специалистов по основным судостроительным специальностям. В итоге за время пандемии численность рабочих на предприятии увеличилась на 650 человек, рабочих - на 450. Но производственная загрузка постоянно растет и потребность в рабочих специальностях тоже. Конечно, в первую очередь на предприятии ждут высококвалифицированных сотрудников с опытом - рабочих 4, 5, и 6-го разрядов: сборщиков корпусов металлических судов, трубопроводчиков судовых, слесарей-монтажников судовых, сборщиков-достройщиков судовых, токарей, такелажников.

- Сейчас производственные мощности предприятия полностью загружены: в строительстве находятся две серии подводных лодок и патрульные корабли ледового класса для Военно-морского флота России, - рассказал заместитель генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Игорь Савельев. - Также строятся восемь больших морозильных рыболовных траулеров. И, конечно, наша гордость - не имеющая аналогов в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Это уникальное судно, предназначенное для осуществления круглогодичных научных исследований в широтах Северного Ледовитого океана, которое способно передвигаться без помощи ледоколов и находиться в автономном дрейфе около двух лет. Так что сотрудники предприятия обеспечены работой вплоть до 2024 года.

И так было всегда: ни один кризис Адмиралтейские верфи не подкосил. Даже в тяжелейшие 90-е, когда другим месяцами задерживали зарплату, адмиралтейцы были спокойны - деньги они получат в срок.

Помимо гражданских судов, здесь строят и военные корабли. Ледокол «Илья Муромец» несет службу в ВМФ РФ.Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Белая зарплата и соцгарантии

Работа на крупном предприятии, продукция которого важна для экономики города и страны, - это белая зарплата и социальные гарантии. Найти высококвалифицированных рабочих сегодня куда сложнее, чем офисного сотрудника, поэтому и зарплата на производстве хорошая. К примеру, высокая загрузка производственных мощностей позволяет Адмиралтейским верфям индексировать зарплату: с 1 апреля предприятие повысило оклады работников почти на 6 процентов. Теперь высококвалифицированные рабочие на верфях получают до 120 тысяч рублей.

Еще одно преимущество работы на востребованном производстве - достойный социальный пакет. На Адмиралтейских верфях он включает в себя полис ДМС и семейный отдых по льготным ценам на загородных базах, путевки в детский оздоровительный лагерь. К слову, Адмиралтейские верфи - одно из немногих предприятий Петербурга, сумевшее сохранить все объекты социальной сферы. Для взрослых это две базы отдыха на Карельском перешейке: одна расположена на берегу Большого Боркова озера - одного из красивейших мест Карельского перешейка, другая - на берегу Финского залива, недалеко от города Приморска. Дети сотрудников могут отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Адмиралтеец» - он расположен в поселке Сиверский на берегу реки Оредеж. А еще работники Адмиралтейских верфей могут пользоваться услугами одного из лучших в городе медицинских центров - либо бесплатно, либо с существенными скидками. Те сотрудники, кто все же переболел коронавирусом, могут пройти в медцентре реабилитацию с существенной скидкой.

Жизнь и работа в городе на Неве

Петербург - столица российского судостроения. Здесь были созданы первая мастерская мореходных инструментов, первая чертежная мастерская, первая морская типография, первый каменный эллинг, первый опытный бассейн. И появилось первое судостроительное предприятие - Адмиралтейские верфи. Они были заложены в 1704 году Петром I на левом берегу Большой Невы. На протяжении сотен лет работать на верфи в Петербург приезжали люди из самых разных уголков нашей страны. И сегодня предприятие приглашает рабочих с опытом стать частью своей команды. Плюсы перечислены выше. Еще один - местоположение. В отличие от некоторых промышленных предприятий, верфи очень удобно расположены - в черте города. Совсем рядом - оживленные магистрали, поэтому добраться до работы можно на любом виде транспорта из любой части Петербурга.

КОНКРЕТНО

АО «Адмиралтейские верфи» требуются высококвалифицированные рабочие основных судостроительных специальностей 4, 5 и 6-го разрядов: - сборщики корпусов металлических судов;

- трубопроводчики судовые;

- слесари-монтажники судовые;

- сборщики-достройщики судовые;

- токари;

- такелажники и многие другие специальности.

СПРАВКА

АО «Адмиралтейские верфи» - первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга, в прошлом году ему исполнилось 315 лет. За это время со стапелей завода сошло более трех тысяч кораблей и судов, обеспечив адмиралтейцев работой и достойной заработной платой. Сегодня Адмиралтейские верфи - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время в строительстве, помимо гражданских заказов, находятся две серии подводных лодок и серия патрульных кораблей ледового класса для ВМФ РФ. Численность коллектива - более семи тысяч человек.

АО «Адмиралтейские верфи»

Санкт-Петербург,

набережная реки Фонтанки, 203.

Тел.: 8 (812) 313-81-83 (доб. 1).

е-mail: oup@ashipyards.com www.admship.ru