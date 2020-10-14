«Конец уличной музыки»: Петербургские уличные артисты создали свой собственный профсоюз

Уличные артисты создали свой профсоюз. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские музыканты и артисты создали «Профсоюз Работников Уличной Культуры». Эта организация должна отстаивать их права и свободы, вероятно в противостоянии с чиновниками. Сам профсоюз был создан еще в конце сентября, но заявлено об этом было только недавно.

- 6 октября членами профсоюза были поданы обращения на имена депутатов Заксобрания Дениса Четырбока, Бориса Вишневского и Максима Резника с требованием включить представителей профсоюза в рабочую группу по разработке законопроекта об отдельных вопросах ограничения выступлений на площадках организаций культуры, которые расположены на территории Санкт-Петербурга, - говорится в обращении членов профсоюза, размещенного на страничке ВКонтакте.

Речь идет о законопроекте по «легализации» уличных музыкантов, который разрабатывают городские депутаты. По новым правилам, артистам отведут специальные места для выступлений, например на Невском проспекте - у комитета по культуре, у Аничкова дворца, на Малой Садовой улице, ограничат время на точку шестью часами и так далее.

Музыканты боятся нового закона об их "легализации". Фото: Артем КИЛЬКИН

- Уличных музыкантов надо легализовать, потому что то, что происходит сейчас - вне закона. Все это не регламентировано. И это мешает проживанию жильцов, которые живут непосредственно в местах, излюбленных музыкантами, - отметил в эфире Радио «Комсомольская правда», 92.0 FM Денис Четырбок.

Кроме этого легализация подразумевает оформление артистов как предпринимателей, чтобы с них можно было брать налоги.

Сами музыканты считают, что это будет «конец уличной музыки» а большинство артистов, ставших одной их примет туристического Петербурга, просто исчезнет из города.