Торговые центры Санкт-Петербурга ввели новые меры для безопасности. Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

В текущих реалиях очень важно соблюдать все требования и рекомендации, которые даны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На время акции «Невероятные скидки», одновременно с которой проходят «Сумасшедшие дни» в универмаге «Стокманн», с 14 по 18 октября ТК «Невский Центр» усилил контроль за безопасностью посетителей.

- Мы заранее просим прощения у наших посетителей за возможные неудобства, связанные с посещением нашего комплекса, - говорит менеджер по маркетингу ТК «Невский Центр» Марина Сметанина. - Однако здоровье и благополучие покупателей — это наша главная ценность, поэтому мы постарались предпринять все возможные меры, чтобы шопинг был комфортным и безопасным.

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

КОНКРЕТНО

- С 14 по 18 октября доступ в универмаг «Стокманн» будет ограничен для соблюдения социальной дистанции. Согласно стандарту на каждого посетителя должно быть не менее 10 квадратных метров, поэтому на входе каждому выдается желтая сумка-шопер, которая позволяет контролировать трафик в универмаге. Так, если на входе не остается сумок в наличии, посетителям приходится подождать, пока магазин не покинет кто-то из покупателей. Перед тем, как выдать сумку следующему посетителю, ее обязательно дезинфицируют. Кроме того, одежда в «Стокманн» проходит дополнительную дезинфекцию после каждой примерки с помощью отпаривания.

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

- На входе в торговый комплекс строго контролируется наличие масок и перчаток, без них не пустят. Но средства индивидуальной защиты в вендинговых аппаратах.

- Чтобы помочь посетителям соблюдать безопасную дистанцию в очередях, на полу торгового комплекса нанесена разметка. На этажах размещены дезинфекторы для рук, а каждые два часа в комплексе проводится влажная уборка.

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией «Невский Центр» увеличил время работы в период акции: с 14 по 18 октября «Стокманн» и «Золотое яблоко» работают с 08.00 до 23.00, чтобы посетители могли выбрать удобное время для совершения покупок.