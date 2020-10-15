Поединок с невидимкой

У входа в центральное отделение клиники «Энерго». Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже никто не спорит, ждет нас повторная волна коронавируса или нет, - статистические данные весьма красноречивы. Коварный невидимка неутомимо укладывает на больничные и домашние койки все новые жертвы. Вопрос в другом: как использовать полученный опыт, чтобы пережить пандемию с минимальными потерями?

Методы, когда от COVID-19 население пыталось спасаться имбирем, чесноком, амулетами и прочими «чудесными» средствами, кажется, всех уже разочаровали. Наступила очередь накопивших опыт и знания врачей, по-настоящему передовых методов и технологий продемонстрировать свою реальную эффективность. Важнейший участок борьбы с коронавирусом, и не только с ним, отведен сегодня диагностам. Как развивается ситуация, что констатируют врачи, нам рассказала главный врач медицинского центра «Энерго» Надежда Витальевна Новикова-Смоленцева.

Надежда Новикова-Смоленцева. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ?

- Надежда Витальевна, сейчас уже можно подвести некоторые итоги первой волны коронавируса. Чем она вам запомнилась?

- Главное ощущение - у нас реально было очень много напряженной работы! С мая по сентябрь 2020 года в нашем центре было выполнено более 16 тысяч исследований КТ органов грудной клетки. Из них у 5190 человек была диагностирована пневмония. Если смотреть в процентах, то в мае - июне были дни, когда пневмония была выявлена у 45 процентов пациентов, пришедших к нам на КТ грудной клетки, то есть практически у каждого второго. Потом наступил определенный спад. К июлю - августу эти тревожные цифры снизились до 16-20 процентов. Для сравнения: в прошлом году мы диагностировали лишь единичные случаи пневмоний. То есть даже спад выявленных пневмоний во второй половине лета превышал уровень заболеваемости, скажем так, в докоронавирусный период работы клиники.

- Во время пандемии на передовой оказались врачи самых разных специальностей, и рентгенологи в том числе. Что было сделано для обеспечения безопасности, здоровья пациентов и самих сотрудников медицинского центра?

- Мы приняли, можно сказать, беспрецедентные превентивные меры, которые помогли полностью держать ситуацию под контролем. У нас среди сотрудников клиники никто не заболел. Потоки пациентов на разные виды исследований были разделены. Ежедневно проводилась дезинфекция с привлечением специализированной организации, закупались десятки тысяч масок, спецкостюмы, респираторы, для всех отделений были приобретены аппараты ультрафиолетового излучения для очищения воздуха, дезинфицирующие средства для рук, поверхностей, полов. Мы и сейчас выдаем маски пациентам, обеспечиваем регулярную уборку помещений. Врачи в разгар пандемии работали в полной защите: у каждого комбинезон, защитный экран на лицо, перчатки. В целом режим усиленной безопасности обошелся клинике в несколько миллионов рублей. И эти затраты осуществляются на постоянной основе. Ежедневно весь персонал у нас в масках и респираторах, никто из сотрудников не расслабляется. Это и пациентам дает ощущение реальной безопасности.

- Говорят, сейчас мы переживаем повторную волну пандемии. Вы и ваши доктора это чувствуете?

- Действительно, обращений пациентов в клинику вновь стало больше. В сентябре поток пациентов увеличился примерно в полтора раза по сравнению с августом. Увеличилась и нагрузка на рентгенологов. Опять в центре внимания исследования органов грудной клетки. Сегодня у нас примерно 30 процентов случаев с диагностированной пневмонией. А в начале октября были дни, когда у каждого второго пациента из тех, кто обратился к нам по вопросу КТ грудной клетки, мы обнаруживали поражение легких. То есть фактически мы возвращаемся к ситуации, которая уже была в мае - июне. Чтобы успеть принять всех, кто хочет обследоваться, мы увеличили количество смен, несколько раз в неделю работаем круглосуточно.

Ресепшен клиники теперь отгородил защитный экран. Фото: Артем КИЛЬКИН

КАК РАСПОЗНАТЬ ВИРУС

- Когда появились первые пациенты с коронавирусной инфекцией, было не очень понятно, что это за заболевание, как его диагностировать и лечить. Сейчас стало проще, понятнее?

- Безусловно, в этом году практика накопилась колоссальная! Если говорить о диагностике, то по обобщенному материалу и количеству обследованных пациентов можно писать диссертации. Мы серьезно продвинулись как в плане диагностики, так и в плане лечения пневмонии. Важно что, как частная клиника, мы приобрели бесценный опыт и можем успешно дополнять потенциал государственной медицины. Нам представляется, отечественное здравоохранение сегодня испытывает такие нагрузки, что пора бы активнее включать коммерческую медицину в систему оказания медицинской помощи. С этим, к сожалению, пока не все обстоит благополучно.

- Тогда ответьте на вопросы, которые сегодня волнуют всех: как правильно диагностировать коронавирус? Когда делать тесты, сдавать кровь, обследоваться на КТ? Какова должна быть последовательность действий пациента?

- Сегодня в арсенале медиков есть разные методы диагностики. ПЦР-тест (мазок из носа и зева) выявляет вирус на слизистой и позволяет определить, болеет человек коронавирусной инфекцией в настоящий момент или нет. Этот метод наиболее эффективен, если сделан после появления первых симптомов недомогания - насморка, кашля, слабости, температуры. То есть начинать диагностику можно именно с него.

Также можно сдать тесты на антитела к COVID-19, которые определяют их наличие и позволяют узнать, болеет человек коронавирусом или переболел ранее. При проникновении вируса в организм иммунная система начинает вырабатывать специфические антитела - иммуноглобулины. В течение инкубационного периода и во время болезни в организме можно обнаружить иммуноглобулины М, а после того как иммунитет поборол вирус, - иммуноглобулины G, которые остаются в организме в течение нескольких месяцев и даже дольше. Сдавать тесты на антитела имеет смысл с пятого дня после начала заболевания, когда иммунная система дает ответ на внедрение вируса и можно определить титр иммуноглобулина М. Иммуноглобулин G имеет смысл сдавать начиная с десятого дня от начала заболевания. Из тестов на антитела к COVID-19 самый эффективный - количественный метод определения иммуноглобулина. Исходя из своей практики, мы сделали вывод: чем тяжелее влияет на пациента коронавирусная инфекция, тем сильнее окажется полученный им иммунитет.

Проблемы почек и других внутренних органов - тоже нередко следствие пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

- А когда идти на компьютерную томографию органов грудной клетки?

- Поскольку пневмония - это одно из осложнений коронавирусной инфекции, то в самом начале болезни КТ ее не покажет - должно пройти некоторое время. Некоторые пациенты приходят на КТ сразу, как только узнают о контакте с человеком, болеющим COVID-19, но смысла в этом особого нет. На томографию стоит идти спустя три - пять дней после появления первых симптомов болезни.

- Может ли компьютерная томография диагностировать коронавирус?

- Мы можем выявить пневмонию, оценить, какого она происхождения - вирусного или бактериального. Если это вирусное поражение легких, все равно мы не можем утверждать, что оно вызвано коронавирусом. При вирусных пневмониях патологические изменения в легких очень схожи, а картина на изображениях не всегда соотносится с клиническими проявлениями болезни. Бывает, что пациент со средней степенью заболевания чувствует себя неплохо, а бывает, наоборот, - жалоб много, а на КТ минимальные изменения. Поэтому с результатами исследований КТ должен продолжить работу врач-клиницист: он соотносит их с общим состоянием больного, его анамнезом, результатами других обследований, тестов и потом уже ставит точный диагноз. Естественно, пациентам со средней и особенно тяжелой степенью поражения легких мы рекомендовали и рекомендуем госпитализацию.

Тест на антитела к коронавирусу делает наш корреспондент. Фото: Артем КИЛЬКИН

В НОВОЙ СИТУАЦИИ

- Как пандемия в целом повлияла на частную медицину?

- Я бы сказала, что она сильно нас изменила. Нам пришлось максимально быстро перестраиваться, учиться работать в новых условиях. Так, весной у нас в разы упала посещаемость клинических врачей: поток пациентов по ДМС сократился раза в три, платных пациентов - примерно на 80, а то и на 90 процентов. На это повлияли как ограничения по линии Роспотребнадзора, так и самоизоляция, которая была рекомендована части населения. А вот количество исследований легких на аппаратах КТ существенно увеличилось. Видя очень большой наплыв пациентов из-за пандемии, мы еще в апреле этого года написали письма в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования и в комиссию по разработке территориальной программы ОМС в Санкт-Петербурге. Просили выделить дополнительное финансирование в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией: количество людей, которым требовалось оперативно провести исследования органов грудной клетки, во много раз превысило выделенные нам на 2020 год квоты. С тех пор прошло полгода: мы не только дополнительных средств не получили, но даже ответ нам прислать чиновники не удосужились. Между тем ситуация снова становится критической: пациентов на КТ-диагностику становится все больше. Но даже пандемия коронавируса, судя по всему, не может расшевелить руководство нашего Территориального ФОМСа…

- А пациентов по ОМС вы продолжали принимать?

- Наша клиника работает в том числе и в системе ОМС. Пациенты приходят к нам по направлению врачей государственных клиник, в основном это пациенты с онкологией, борьбе с которой государство уделяет сейчас особое внимание.

В период активной пандемии количество исследований по полисам ОМС тоже резко сократилось, поскольку были отменены плановые приемы в поликлиниках. Срок высокотехнологичной диагностики онкологических больных не должен превышать семь дней, но во время пандемии многие отложили как свое лечение, так и плановое обследование. К сожалению, многие пациенты упустили драгоценное время. Возможно, не стоило для некоторых групп пациентов, в частности с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, вводить жесткие ограничения на посещение врачей. В СМИ, например, промелькнула красноречивая цифра: за полгода в стране от ишемической болезни сердца умерло 220,7 тысячи человек, что намного превышает показатель смертности за тот же период от COVID-19. Здесь есть о чем задуматься организаторам как отечественного, так и нашего городского здравоохранения.

Осенью вновь растет запрос на томографию органов грудной клетки. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Как вы считаете, осенняя волна коронавируса принесет нам новые запреты, которые могут негативно сказаться на здоровье людей?

- Все будет зависеть от развития ситуации: от того, сколько человек заболеет коронавирусом и каков потенциал коечного фонда в стационарах. Но главное - мы должны сделать все возможное, чтобы люди в очередной раз не остались без действенной медицинской помощи. Диагностика - важнейший этап в профилактике и лечении болезней. В последнее время государство активно борется с онкологическими заболеваниями, направляет на это огромные средства. Например, в рамках национального проекта «Здравоохранение», финансирование в городе мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями вырастет на 1,2 миллиарда рублей и составит более 12 миллиардов рублей. Но, с одной стороны, мы наблюдаем рост финансовых возможностей петербургской медицины в борьбе с онкологией, а с другой - не имеем возможности проводить диагностику в нужных объемах. Как все это объяснять пациентам, заполняющим наши отделения высокотехнологичной диагностики? Наша клиника регулярно запрашивает все тот же ТФОМС, просит увеличить объем квот на предоставление высокотехнологичной помощи онкологическим больным, но нас, как и в истории с коронавирусом, просто не слышат. В итоге мы постоянно и многократно перевыполняем выделенные клинике на эти цели объемы. В 2020 году, к примеру, уже провели исследований на сумму свыше 100 миллионов рублей при квоте 19 миллионов. Чтобы вернуть деньги, нам приходится судиться со страховыми компаниями, и пока все суды мы выигрываем. Но на возврат затраченных средств уходит в среднем полтора года. Все это вызывает законный вопрос: как ТФОМС и комиссия по разработке территориальной программы ОМС планируют распределение финансовых ресурсов? Хочу еще раз для читателей подчеркнуть: мы вынуждены, именно вынуждены принимать в соответствии с законодательством всех направленных к нам пациентов. Более того, повторюсь, опять-таки по закону мы должны обеспечить проведение диагностики онкобольных пациентов за семь дней. Несоблюдение закона не только не допустимо - это прежде всего удар по населению, по людям, многие из которых не могут заплатить за дорогостоящие услуги из своих средств.

Так берется экспресс-тест. Результат - через 15 минут. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВИДЕТЬ РЕАЛЬНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

- Недавно появилась информация, что многие петербургские клиники обзавелись компьютерными томографами, поскольку эта услуга сейчас самая востребованная. Как вы считаете, это поможет быстрее справиться с коронавирусом?

- Такая тенденция действительно есть. Многие клиники закупают КТ-оборудование, видя, насколько такие обследования востребованы у пациентов. Однако не уверена, что это во всех случаях правильное решение, потому что пандемия рано или поздно закончится, ажиотажный спрос спадет, а томограф окупится в лучшем случае через семь лет. Кроме того, высокотехнологичное оборудование нужно поддерживать в рабочем состоянии, а без сервисного контракта нормальную работу томографа не обеспечить. Наша клиника, например, в начале этого года приобрела 128-срезовый томограф, который очень хорошо показал себя в диагностике поражений легких во время пандемии, в том числе благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта от компании GE. Но мы это сделали еще до пандемии с учетом развития рынка, всех тенденций в медицине. Кроме того, у нас уже был опыт эксплуатации томографов этого производителя: мы проводим такие исследования почти с самого начала работы клиники.

Самое главное - на компьютерном томографе должны работать опытные и квалифицированные специалисты. Огромное значение имеет имидж клиники, качество исследований. Все это надо учитывать при расчете окупаемости такого высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования.

- Как вы планируете работать дальше?

- Прежде всего постараемся эффективно использовать полученный профессиональный опыт на практике, объединяя усилия врачей-диагностов и клиницистов. Самое важное - мы за прошедшие месяцы не только сохранили, но и приобрели более высокий уровень доверия наших пациентов. Мы также сберегли свой коллектив, который стал более сплоченным и уверенным в своих силах.

Чувствуем себя востребованными на рынке медицинских услуг, поэтому собираемся вернуться к идее восстановления многопрофильного отделения на Ленинском проспекте, где сейчас у нас работает одно из диагностических отделений. Поединок с коронавирусом не закончен, он продолжается. Врачи уже готовятся к приходу на территорию страны сезонного гриппа, причем нам обещают встречу с новыми штаммами. Никуда не денутся острые респираторные инфекции. Население призывают активно прививаться от гриппа, и это совершенно обоснованные рекомендации. Нам надо преодолеть очередной сложный период, когда медицина и пациенты должны действовать, можно сказать, единым антивирусным фронтом.