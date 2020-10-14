Петербуржцев приглашают на открытие нового магазина «Галамарт»: подарки и вторая игрушка за 1 рубль

Петербуржцев приглашают на открытие нового магазина «Галамарт». Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

В эту субботу, 17 октября, в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Внимание, в этот день цена за вторую игрушку составит всего 1 рубль, а также будет возможность получить от народного магазина ЖК-телевизор в подарок.

Это еще не все: 16-го октября акция «Второй товар за 1 рубль» распространяется на разнообразные гаджеты, а 18-го - на посуду. Так что, если давно собирались избавиться от старых надоевших кастрюль и сковородок – вот он, отличный шанс.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Также, при совершении покупки от 500 рублей 17-го октября с 10.00 до 18.00 часов, у вас будет возможность получить отличные подарки от народного магазина: ЖК-телевизор, детский электромобиль «AUDI TT RS», набор кастрюль, набор столовой посуды и другие вещи, которые точно пригодятся дома. Вручение подарков – 17-го октября в 18.00.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

И, конечно, не забывайте про специальные цены (они будут действовать по 20 октября): термос-кружка – 109 рублей, литая сковорода или погружной блендер – 399 рублей, электрический чайник – 499 рублей, а ЖК-телевизор LEBEN с диагональю 81 см – всего 5 999 рублей!

В «Галамарте» вы найдете буквально все для дома или дачи: инструменты, бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Акции, скидки и распродажи действуют в народном магазине каждый день, так что здесь всегда можно покупать выгодно и с удовольствием!

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

КОНКРЕТНО

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, 101, ТЦ «Ульянка», 1 этаж.

Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru

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