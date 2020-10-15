Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 15 октября 2020 года: Старт «масочных» рейдов полиции в транспорте и ужесточение наказаний за нарушение мер безопасности

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 15 октября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние и важные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 15 октября 2020 года. За минувший день в Северной столице инфекцию выявили еще у 602 горожан. Несмотря на рекорды по суточным приростам заболеваемости, система здравоохранения справляется с нагрузкой. Власти обещают сохранить плановую медпомощь даже в случае ухудшения эпидситуации. Да и со свободными койками пока полный порядок.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заразились инфекцией 49 288 человек (+602 за день), умерли 3 305 (+30), а выздоровели 32 209 (+300), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Уже 86 классов в 40 школах Санкт-Петербурга отправились на карантин по коронавирусу или ОРВИ. Однако в Смольном все еще не видят причины для массового перевода учащихся на дистанционку. Дело в том, что инфекцию выявили лишь у 1% классов от их общего числа – всего же их в городе больше 20 тысяч. А ведь, как выяснила «Комсомолка», теперь коронавирус чаще атакует именно детей и подростков.

Теперь слова властей о строгом контроле масочного режима в общественном транспорте в Северной столице подкрепятся делом – полиция начнет свои рейды в поисках нарушителей, пренебрегающих средствами индивидуальной защиты. Стражи порядка могут как предупредить о проступке, так и наказать административным протоколом. А там уже и до штрафа недалеко.

Смольный продлил очередные льготы медработникам, которые лечат больных коронавирусом в Санкт-Петербурге. На этот раз речь о бесплатном питании и проживании в случае необходимости. К слову, на свой пост заступили 45 волонтеров во временном госпитале в «Ленэкспо». Они будут помогать врачам по уходу за больными.

Губернатор Александр Беглов не исключил, что город введет жесткий контроль за соблюдением мер эпидбезопасности. Особенно тщательно будут следить за предприятиями. Ответственность за нарушения теперь велика – вплоть до остановки работы компаний.

Что касается Ленобласти, то последние данные по коронавирусу там следующие: за время пандемии заразились 9 445 человека (+102 за сутки), выздоровели 5 851 (+28) и скончались 103 (+0).