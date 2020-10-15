Правило исключительности: В Петербурге художники рассказали о редких заболеваниях языком искусства

В Петербурге художники рассказали о редких заболеваниях языком искусства. Фото предоставлено пресс-службой Такеда Россия.

О важности развития медицины редких заболеваний, способной увеличить продолжительность и качество жизни людей с редкими заболеваниями, рассказали авторы уникальной выставки «Правило исключительности». Она проходила в Итальянском зале Санкт-Петербургской Академии художеств и стала итогом международного социально-художественного конкурса «Такеда. Art/Help». Организатором проекта выступила фармацевтическая компания «Такеда», которая более четверти века разрабатывает препараты для лечения редких заболеваний, а также в области онкологии, гастроэнтерологии, неврологии.

ИСКУССТВО И МЕДИЦИНА

Проект, который говорит об уникальности жизни каждого человека, родился четыре года назад. Компания «Такеда» решила с помощью искусства обратить внимание на то, как важно оказывать поддержку людям с редкими заболеваниями. Участниками конкурса «Такеда. Art/Help» стали учащиеся российских и зарубежных художественных вузов и училищ. С помощью своих произведений авторы старались передать чувства, которые испытывают люди с орфанными заболеваниями и их близкие.

- Мы обратились к этой теме не случайно. Компания «Такеда» занимает лидирующие позиции в области разработки инновационной терапии для лечения пациентов с редкими заболеваниями, – рассказала на открытии экспозиции президент компании «Такеда Россия» Елена Карташева. – Мы реализуем социально-благотворительные проекты, повышая уровень осведомленности общества о медицине, о возможности терапии редких заболеваний и новых открытиях, призванных помочь пациентам одержать победу надо болезнью.

Сегодня в России живут около одного миллиона человек с редкими заболеваниями. В эту статистику входят люди с синдромом Хантера, болезнью Фабри, болезнью Гоше, гемофилией, ангионевротическим отеком и другими недугами. В большинстве случаев это генетические патологии, с которыми пациенты живут с самого рождения. Благодаря развитию генетики и новым технологиям, медикам удалось увеличить продолжительность жизни таких пациентов, а некоторые болезни перевести из ряда смертельных в хронические.

- Очень важно продолжать работу в этом направлении и помнить, что для пациентов с редкими заболеваниями и их семей каждый новый день – это новая победа над болезнью, – сказала Елена Карташева. - И им очень нужна наша поддержка.

Президента «Такеда Россия» поддержал главный внештатный специалист гематолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга Андрей Новицкий. Он отметил, что медицина – эта та область человеческих знаний, в которой все мы ждем удивительных открытий.

- Мы живем в удивительное время, когда благодаря новым технологиям наша жизнь ежедневно меняется. Человек, получив возможность активно и комфортно жить, теперь задумывается о том, чтобы замедлить старение, победить болезни, рожать здоровых детей. Новые технологии в медицине уже дают возможность достичь те цели, о которых в недалеком прошлом писали в научной фантастике, - поделился Андрей Новицкий. – Одна из наиболее развивающихся областей медицины – онкогематология. За последние десятилетия здесь наблюдается существенный прорыв. При создании уникальных методов лечения удалось выйти с уровня клетки на уровень генов и даже отдельных молекул, открыв новые возможности для развития генной и молекулярной медицины.

Фото предоставлено пресс-службой Такеда Россия.

«ПОСТАВИТЬ СЕБЯ НА МЕСТО ПАЦИЕНТА»

На открытии выставки, которое состоялось 24 сентября в онлайн-формате, присутствовали ведущие эксперты медицинской сферы. Одним из гостей, отметивших важность проекта, стал руководитель отдела по организационной работе и развитию колопроктологической службы ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России Алексей Веселов.

- Язвенный колит и болезнь Крона объединены в группу воспалительных заболеваний кишечника и относятся к числу редких. Однако сейчас мы наблюдаем рост иммунных заболеваний и во всем мире, и в России, - объясняет Алексей Веселов. – Сегодня в стране, по нашим подсчетам, около 150 тысяч пациентов с ВЗК (воспалительные заболевания кишечника, - прим.ред). Очень важно вовремя диагностировать эти заболевания. Лет 10-15 назад пациенты обращались к врачам на поздней стадии, что требовало интенсивной терапии, а также тяжелых хирургических вмешательств. Например, удаления всей толстой кишки.

Сегодня ситуация меняется: появились новые таргетные препараты, точечно воздействующие на рецепторы и останавливающие воспалительный процесс.

- Более того, появляются уникальные препараты для лечения язвенного колита и болезни Крона. Но очень важно, чтобы пациенты не боялись врача и вовремя обращались для диагностики, - продолжил Алексей Веселов. - Выставка – это абсолютно новая площадка для открытого диалога. Когда я впервые увидел эти произведения искусства, я понял, что мы должны поставить себя на место пациента с редким заболеванием - это поможет понять, как мы можем ему помочь.

Также участие в церемонии открытия приняла Главный врач СПб НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Анжелика Миличкина. Эксперт рассказала о важных исследованиях, которые ведут сотрудники института. Одно из них посвящено изучению наследственного ангионевротического отека (НАО, - прим.ред.) – редкого хронического заболевания.

- По разным данным распространенность заболевания – один случай на 50 тысяч населения. В Санкт-Петербурге сегодня зарегистрированы 34 человека с этим диагнозом, - рассказала Анжелика Миличкина. - Такие пациенты могут столкнуться с внезапными приступами отека, локализующимися в разных отделах организма: в области конечностей, лица, шеи, головы, стенок тонкого кишечника и гортани. Отек может наступить внезапно, именно поэтому люди с данным диагнозом часто переживают за свою жизнь и здоровье. Терапия острых приступов НАО существенно облегчает протекание болезни и позволяет вернуться к обычному образу жизни.

О РАБОТАХ

В 2020 году оргкомитет конкурса получил 250 заявок из 69 городов и 22 стран. Все произведения художников были созданы специально для проекта. В итоге перед зрителями предстали полсотни работ. Среди них – картина-победитель «Больничный клоун». Автором трогательного полотна, на котором клоун обнимает худенького обессилившего ребенка, стал студент Санкт-Петербургской Академии художеств Максим Корольков.

Кроме того, на выставке можно было не только смотреть, но и слушать: рассказы пациентов с редкими заболеваниями о своих мечтах собрали в одной аудиозвуковой инсталляции. Также в рамках экспозиции зрители увидели две новеллы режиссера Вениамина Илясова. Они были созданы в сотрудничестве со Школой-студией МХАТ. Первое произведение – «Абитуриент» рассказывает о том, как не упустить шанс изменить свою жизнь, несмотря на обстоятельства. Вторая новелла «Студенты» учит преодолевать помехи и препятствия на пути к цели.