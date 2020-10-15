Отменен Санкт-Петербургский международный культурный форум-2020

Петербургский культурный форум 2020 года официально отменен. Фото: Олег ЗОЛОТО

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум-2020 в этом году не состоится. По решению Министерства культуры форум отменен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Мероприятие пройдет в 2021-м году.

- Безопасность участников и гостей Форума – главный приоритет организаторов. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации как в стране в целом, так и в Санкт-Петербурге, проведение Форума в текущем году в очном формате без угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди участников представляется невозможным, - сообщает пресс-служба форума.

При этом, в отличие от многих других мероприятий, организаторы не стали переносить событие в онлайн-формат, а полностью отказались от его проведения «ввиду многопрофильности секций и треков проекта».

Из-за коронавируса событие перенесли на год. Безопасность участников важнее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дистанционное общение в данном случае в Министерстве культуры признали неэффективным, ведь главные цели форума – открытое общение международного культурного сообщества, свободный обмен мнениями и поддержание неформальных контактов между иностранными делегациями. Организовать такое в интернете на должном уровне пока не представляется возможным. Да и сама атмосфера Петербурга также очень важна.

Поэтому пока IX Санкт-Петербургский культурный форум перенесен на 2021-й год. Даты его проведения остались прежними – это 11-13 ноября.