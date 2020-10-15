Главное оружие - таран: Тысяча «зайцев» проехала по М-11 в августе

Тысяча водителей не заплатили за проезд по М-11 в августе. Фото: предоставлено пресс-службой компании «Магистраль двух столиц».

Компания «Магистраль двух столиц», оператор участка платной магистрали М-11 546–684 км, подсчитала число водителей, не оплативших проезд в августе этого года. В последний месяц лета в Петербург пробрались «зайцами» 930 транспортных средств. Это легковые машины, грузовики и мотоциклы, которые выехали с трассы на участках от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга.

С начала 2020 года в трех пунктах оплаты под управлением «Магистрали двух столиц» (546 км – Великий Новгород, 650 км – Тосно, 681 км – Санкт-Петербург) камерами зафиксировано 6510 транспортных средств – нарушителей. Это около 3,5 миллионов рублей, недополученных в бюджет государства за использование скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева». Нарушители составляют приблизительно 0,24% трафика, в апреле на трех пунктах оплаты их было 326, в августе – 1246. Годом ранее «зайцев» могло быть до 15%, сократить их число позволила установка негибких шлагбаумов (раньше использовались отгибаемые стрелы), а также тщательная фиксация нарушений и оформление ДТП при повреждении оборудования.

Главное оружие «зайцев» – таран: большинство водителей просто сбивают шлагбаум, забывая о том, что повреждение шлагбаума – факт ДТП, и виновнику грозит лишение прав за скрытие с места происшествия. Каждый случай фиксируется видеокамерами, поэтому уйти от наказания невозможно.

В будущем планируется введение штрафов за проезд без оплаты. Напомним, максимальный тариф по М-11 – 2560 рублей за участок Петербург – Москва при оплате наличными и 1860 рублей при оплате транспондером T-pass.