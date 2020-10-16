Эксперт рассказала, как правильно выбрать квартиру в новостройке

Своими советами поделилась директор премии Urban Awards Ольга Хасанова. Фото: предоставлено организаторами.

Снижение процентной ставки по ипотеке привело к тому, что часть потенциальных покупателей жилья стали гораздо быстрее принимать решение о покупке квартиры. Однако не все готовы уделить достаточное внимание анализу предложения на рынке для выбора. Нередки случаи, когда застройщики нарушали свои обязательства, и покупатели получали квартиры, не соответствующие заявленным характеристикам. Обычной практикой стало нарушение сроков сдачи. Директор премии в области нового строительства и территориального развития Urban Awards Ольга Хасанова рассказала, как правильно выбрать квартиру в новостройке.

Определиться с суммой на покупку жилья.

Прежде всего, следует адекватно оценить свои финансовые возможности, чтобы не оказаться в «долговой яме». Тем, кто покупает жилье в ипотеку, нужно рассчитать, какую сумму они готовы ежемесячно тратить на погашение кредита. Как правило, банки одобряют ипотеку, если платеж по всем кредитам не превышает 40-50% от заработной платы. Еще лучше, если при своих доходах вы сможете ежемесячно вносить досрочные платежи. Но ни в коем случае не стоит брать очередной кредит, если у вас уже есть серьезные долговые обязательства.

Определиться с выбором жилого комплекса.

Выбор конкретного проекта во многом зависят от вашего образа жизни. Если вы намерены все и почти все свое время проводить в городе, то стоит выбрать жилье рядом с развитой транспортной инфраструктурой. Для молодой семьи основными факторами являются близость детских садов и школ. Сторонникам уединенной жизни можно порекомендовать дома вблизи лесов, парков и водоемов. Не лишним будет посетить район застройки, чтобы изучить окружение жилого комплекса. Расположенные поблизости тюрьмы, кладбища, заводы, железнодорожные пути зачастую снижают стоимость жилья.

Выбрать надежного застройщика.

Также важно проанализировать состав предложения в этом районе и выбрать самого надежного застройщика. Как это сделать? Нужно зайти на сайты компаний, проверить их проектную и разрешительную документацию, заказать выписку из ЕГРН, а также узнать, нарушались ли ранее сроки сдачи проектов. Узнайте, участвовал ли проект в профессиональных премиях. Немаловажным обстоятельством является наличие большого строительного опыта у застройщика. В этом случае в девелоперском проекте должны быть уже несколько сданных жилых комплексов. Уделите время тому, чтобы съездить по этим адресам самостоятельно. Собственные впечатления можно дополнить отзывами тех, кто уже стал клиентами этой компании. Если у жильцов возникли какие-либо проблемы, скорее всего, они активно обсуждаются на форумах.

Выбрать оптимальное расположение квартиры в жилом комплексе.

Уровень этажа влияет на вид из окна, уровень шума и безопасность. Желательно избегать «холодных» угловых квартир, близости к лифтовым шахтам и лестничным клеткам. Для удобства проветривания лучше выбирать квартиры, которые выходят сразу на обе стороны. Проверьте, не планируется ли вблизи вашего дома возведение новых корпусов – ведь они могут резко ухудшить видовые характеристики квартиры.

Планировка квартиры.

Застройщики все больше работают над эргономикой жилого пространства. Это расширяет выбор планировочных решений. Если семья любит принимать гостей, то гостиная должна быть просторной. Семьям с маленькими детьми подойдет вариант, при котором кухня совмещена с гостиной, – это облегчит наблюдение за детьми. А холостяку достаточно удобной студии.

Оценить качество материалов, которые будут использоваться при строительстве.

Обязательно поинтересуйтесь у застройщика, какие материалы используются для повышения звуко- и теплоизоляции. Если ответ вас не устроит, не соглашайтесь на вариант с чистовой отделкой – рациональнее будет самостоятельно приобрести изоляционные материалы и обратиться к услугам профильной компании по их монтажу.

Посетить шоурум в отделе продаж.

Представление о том, как будет выглядеть будущая квартира, покупатель может получить, посетив шоурум. Эта модель точно передает параметры предлагаемого жилья и материалы, из которых оно строится.

Покупка квартиры – ответственный шаг. У некоторых такое событие бывает только раз в жизни. Она может сделать вашу жизнь уютной и комфортной, а может – невыносимой. Поэтому к выбору следует подойти максимально ответственно и воспользоваться рекомендациями экспертного сообщества. В качестве таковых могут выступать итоги премии Urban Awards. Ее победители проходят через несколько этапов тщательного отбора и по итогам конкурса получают знак качества.