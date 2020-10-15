Симфонический оркестр исполнит в Петербурге саундтреки из популярных блокбастеров

SINGOLO ORCHESTRA выступит в "Тинькофф-Арене". Фото: предоставлено организаторами.

Проект «Hollywood Music Marathon» уже не первый год покоряет сердца поклонников киномузыки. В исполнении симфонического оркестра SINGOLO ORCHESTRA прозвучат саундтреки из блокбастеров «Пираты Карибского моря» «Звездные войны», «Гладиатор», «Гарри Поттер», «Джеймс Бонд» и многих других.

«Hollywood Music 3.0» - это по-настоящему завораживающее зрелище. Впервые наравне с музыкой зрителям будет представлен эксклюзивный видеоряд, который разрабатывали в течение нескольких месяцев Благодаря сочетанию мощнейшей энергии музыки с уникальном видео-артом каждый гость откроет для себя новую реальность в знакомых композициях.

Фото: предоставлено организаторами.

Авторы проекта, музыканты Мариинского театра Антон Гаккель и Дмитрий Ганенко - настоящие профессионалы своего дела. На протяжении нескольких лет их концерты посетили десятки тысяч зрителей, а участие SINGOLO ORCHESTRA добавляет звучанию истинной музыкальной магии.

Где пройдет концерт? Возможности новейшего зала ТИНЬКОФФ-АРЕНА и оригинальное решение расположить оркестр в центре площадки бросают вызов самому жанру концертного выступления, полностью погружая зрителя в волшебный мир «Фабрики грез».

НА ЗАМЕТКУ

Когда? 15 ноября 2020, 19:00.