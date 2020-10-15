Летний сезон 2020 стал рекордным по продажам велосипедов. Фото предоставлено пресс-службой Компании Electra Bicycle.

Велосипеды стали безопасным видом транспорта и досуга во время пандемии. Впервые на рынке был дефицит велосипедов, а вместо горных в лидеры по продажам вышли городские и электрические велосипеды.

Спрос на велосипеды Electra (по данным Яндекс) за велосезон увеличился на 120% по сравнению с прошлым годом. Итоги сезона подвела компания ElectraBicycleCompany Russia&China - эксклюзивный дистрибьютор велосипедов марки Electra в России и Китае.

- В этом году, благодаря погоде, сезон начался очень рано – в марте и продолжается до сих пор. Мы видим рост спроса на все категории. Лидерами стали электрические велосипеды Electra. К июлю у нас не осталось техники начального уровня - все раскупили. На складах был дефицит, - вспоминает совладелец ElectraBicycleCompanyRussia&China Раймонд Меднис - В нашей стране сегмент комфортных городских велосипедов представлен очень слабо: большинство маркетов продают горные велосипеды. Поэтому городские велосипеды Electra стали так актуальны для россиян.

Фото предоставлено пресс-службой Компании Electra Bicycle.

Летом компания открыла шоу-румы в трех московских торговых центрах: ГУМе, VnukovoOutletVillage и NovayaRigaOutletVillage. Кроме того, был расширен существующий салон Electra в Санкт-Петербурге в пространстве «Севкабель Порт» – до 120 кв. метров. Магазин занял два этажа. В 2019 году через интернет-магазин Electra компания реализовывала 10-15% от общего объема продаж велосипедов. В 2020 года из-за пандемий объем онлайн-продаж значительно вырос - почти все модели продавали через интернет-площадку.

- Общая тенденция этого сезона - приобретение велосипедом статуса полноценного вида транспорта, которым пользуются граждане для передвижения и досуга, - говорит совладелец компании Михаил Скигин.

. А ситуация с карантином очень помогла в продвижении велодвижения - люди стали меньше пользоваться общественным транспортом, предпочитая автомобилям велосипед. Кроме этого, велосипеды стали прекрасной альтернативой для занятия спортом вместо закрытых фитнес-залов.