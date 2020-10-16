Корректировки к закону «о наливайках»: сохранят ли авторские бары в Санкт-Петербурге

В Петербурге скорректировали закон "о наливайках". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге подготовили корректировки к нашумевшему закону «о наливайках». Документ представили в пятницу, 16 октября, на заседании комитета по законодательству ЗакСобрания. Помимо самих парламентариев в нем приняли участие представители профильных комитетов Смольного, а также ресторанного сообщества.

Напомним, что минимальную площадь зала обслуживания бара предложили снизить до 20 «квадратов». Это поможет сохранить авторские бары, в том числе и в центре города. Что касается спальных районов, где проблема «наливаек» стоит остро, площадь оставили в 50 квадратных метров. Это будет касаться заведений в жилых домах массовых серий – «хрущевках», «панельках», «кораблях».

Разрешенную площадь бара в жилых домах снизили до 20 «квадратов». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– Кроме того, мы предлагаем внести в наш законодательный оборот четкое определение зала обслуживания, как это сделано в Москве, чтобы не допустить двойственности, – отметил автор закона о «наливайках», депутат Денис Четырбок.

Так, в понятие зала документ не будет включать кухню, место раздачи и подогрева готовой продукции, сцену, вестибюль, коридоры, гардероб, детскую игровую зону, подсобные и другие части помещения, не предназначенные непосредственно для приема пищи. К слову, разъяснить, как считать площадь бара, представители бизнеса просили после принятия первой версии закона.

– Мы не понимали, что такое торговый зал, просили расшифровать, что в него включено, а что не включено. Но не хотелось бы, чтобы теперь это было растолковано в сторону уменьшения площади торгового зала, – отметил представитель Союза независимых рестораторов Петербурга Михаил Корчевский.

Поэтому рестораторы планируют более пристально разобрать это понятие. Как отметил Денис Четырбок, эта формулировка допустима к обсуждению в первом чтении. Его, к слову, назначили на ближайшее заседание ЗакСа – 21 октября.

Корректировка исправит ситуацию с попавшими "под нож" барами в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

– С учетом того, что город идет на снижение общего метража, то и требования к этому метражу должны быть строже. Иначе может получиться, что площадь 5 квадратных метров, а некая сцена, которая может являться тут же и барной стойкой – 15 метров. Получится, что в принципе 20 метров будет соблюдено. Но мы понимаем, что главное в баре все же не сцена, а барная стойка, – добавил Денис Четырбок.

КСТАТИ

Напомним, что по первоначальной редакции закона «о наливайках» заведения со спиртным, которые занимают площадь меньше 50 «квадратов» в жилых домах, должны были закрыться. При этом многие известные бары, в том числе авторские, занимают куда меньшую площадь. А значит, владельцы должны были попрощаться с бизнесом. Общественность ответила бурей негодования, поэтому закон решили пересмотреть. Корректировки были разработаны по поручению председателя петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова. Предполагается, что для заведений не в типовой застройке закон начнет действовать уже с 1 января 2021 года. А норма, защищающая дома массовых серий, вступит в силу только с 1 января 2022 года. Это сделано для того, чтобы у бизнеса было время перестроиться.