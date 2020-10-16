Нарколаборатория, драгоценности и БАДы: Полиция задержала крупных мошенников, обманывавших пенсионеров в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пожилых жителей Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали подозреваемых в серии крупных мошенничеств в отношении пожилых жителей Санкт-Петербурга. В пятницу, 16 октября 2020 года, правоохранители рассказали, что в ходе расследования дела о БАДах провели обыски в двух особняках и выяснили, что продавцы псевдо-лекарств оказались не так просты, как казалось на первый взгляд. В одном из домов полиция обнаружила даже лабораторию, похожую на ту, где производят наркотики.

- Участники группировки действовали по одной выверенной схеме. Они звонили пожилым гражданам и представлялись работниками ведущей медицинской организации города. А затем сообщали, что у тех якобы имеются тяжелые заболевания и необходимо срочно начать лечение. Испуганные люди соглашались, но вместо лекарств соучастники продавали им биологически активные добавки по завышенной в несколько раз стоимости, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас известно о семи таких случаях. В последнем пенсионерка не успела отдать 106 тысяч рублей за мнимые медикаменты, так как вовремя вмешался ее супруг.

В результате оперативники задержали семерых подозреваемых по адресам их проживания в городах Отрадном и Волхове Ленинградской области. Оказалось, что большинство из них родственники.

Во время обысков у мошенников нашли 35 мобильных телефонов, 20 электронных носителей информации, 19 сим-карт, 7 ноутбуков с персональными данными жителей Петербурга, около 500 ювелирных изделий, банковские карты, денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также 4 автомобиля.

- Кроме того, на одном из участков по 16-й линии г. Отрадного полицейскими обнаружено нежилое строение, которое, предположительно, использовалось в качестве нарколаборатории. Изъятые оборудование и химические реактивы направлены на исследование, - добавила Ирина Волк.

Все семь подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.