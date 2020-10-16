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Общество

«Ленфильм» получил почти полмиллиарда рублей на погашение кредитов

Деньги киностудии выделило Министерство Культуры России
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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"Ленфильм" получил 486 миллионов на покрытие части кредита.

"Ленфильм" получил 486 миллионов на покрытие части кредита.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская киностудия «Ленфильм» получила почти полмиллиарда рублей на погашение долга по кредиту банка ВТБ. Основной долг студии составляет 1,5 миллиарда рублей и еще около 700 миллионов набежало в виде процентов. Сильная закредитованность грозила «Ленфильму» закрытием. А летом 2019 года банк даже блокировал счета студии.

- Киностудия «Ленфильм» получила от Министерства культуры России 486 миллионов 600 тысяч рублей на погашение основной части долга, - сообщает пресс-служба киностудии.

Представители «Ленфильма» уточняют, что деньги «покроют курсовую разницу, возникшую после 2014 года».

Несмотря на шаткое положение, на студии продолжают снимать картины.

Несмотря на шаткое положение, на студии продолжают снимать картины.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Получение транша - лишь первый шаг программы финансового оздоровления старейшей киностудии России.

При этом текущие долги по коммунальным платежам - а недавно «Ленфильму» отключали свет - студия начала гасить собственными силами.

- Мы уже оплатили долги по газу и вошли в отопительный сезон. Также продолжаем сокращать задолженность за электричество перед «Петербургской сбытовой компанией», – заявил новый генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков.

На «Ленфильме» отмечают, что соглашение о выдаче субсидии было подписано 24 августа, когда исполняющим обязанности директора студии была Инесса Юрченко. 9 сентября она ушла с должности, проработав меньше года.

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