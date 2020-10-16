«Ленфильм» получил почти полмиллиарда рублей на погашение кредитов

"Ленфильм" получил 486 миллионов на покрытие части кредита. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская киностудия «Ленфильм» получила почти полмиллиарда рублей на погашение долга по кредиту банка ВТБ. Основной долг студии составляет 1,5 миллиарда рублей и еще около 700 миллионов набежало в виде процентов. Сильная закредитованность грозила «Ленфильму» закрытием. А летом 2019 года банк даже блокировал счета студии.

- Киностудия «Ленфильм» получила от Министерства культуры России 486 миллионов 600 тысяч рублей на погашение основной части долга, - сообщает пресс-служба киностудии.

Представители «Ленфильма» уточняют, что деньги «покроют курсовую разницу, возникшую после 2014 года».

Несмотря на шаткое положение, на студии продолжают снимать картины. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Получение транша - лишь первый шаг программы финансового оздоровления старейшей киностудии России.

При этом текущие долги по коммунальным платежам - а недавно «Ленфильму» отключали свет - студия начала гасить собственными силами.

- Мы уже оплатили долги по газу и вошли в отопительный сезон. Также продолжаем сокращать задолженность за электричество перед «Петербургской сбытовой компанией», – заявил новый генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков.

На «Ленфильме» отмечают, что соглашение о выдаче субсидии было подписано 24 августа, когда исполняющим обязанности директора студии была Инесса Юрченко. 9 сентября она ушла с должности, проработав меньше года.