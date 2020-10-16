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«Петербургский нефтяной терминал» отработал условный пожар в резервуаре с мазутом

Учения прошли успешно
Маргарита РЫБАКОВА
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«Петербургский нефтяной терминал» отработал условный пожар в резервуаре с мазутом. Фото предоставлено компанией ПНТ.

«Петербургский нефтяной терминал» отработал условный пожар в резервуаре с мазутом. Фото предоставлено компанией ПНТ.

Специалисты Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и дежурные службы «Петербургского нефтяного терминала» (АО «ПНТ») провели учения по тушению условного пожара на территории терминала. Объектом учений выбрали резервуар объемом 40 тысяч м³, предназначенный для хранения мазута.

По легенде, из-за ошибки в процессе работ воспламенились пары мазута и произошел взрыв. В результате чего обрушилась крыша резервуара и отказали системы автоматического пенного пожаротушения на объекте. Был объявлен повышенный ранг пожара №3-Жидкость. Для его ликвидации прибыли 26 машин МЧС во главе с заместителем начальника главного управления МЧС России по Петербургу. Спасатели организовали штаб тушения и совместными усилиями с дежурными службами терминала отработали десятки операций для ликвидации условного возгорания на ПНТ.

Фото предоставлено компанией ПНТ.

Фото предоставлено компанией ПНТ.

По результатам учений, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Санкт-Петербург высоко оценил действия участников учений, а также готовность терминала к ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению деятельности противопожарных подразделений.

Фото предоставлено компанией ПНТ.

Фото предоставлено компанией ПНТ.

- Мы уделяем большое внимание вопросам безопасности на терминале, - пояснил председатель совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» Михаил Скигин. - Дежурные службы ПНТ и специалисты МЧС на регулярной основе проводят учения по ликвидации различных чрезвычайных ситуаций: это и противопожарные учения, и ликвидация разливов нефтепродуктов, в том числе в сложных погодных условиях. Мы убеждены в том, что чтобы не допустить аварийных ситуаций необходимо постоянно контролировать исправность всех систем предприятия.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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