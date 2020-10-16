«Можем перепрофилировать все, но тогда пострадают обычные больные»: как Санкт-Петербург готовится ко второй волне коронавируса

Пока больницы Санкт-Петербурга справляются с наплывом пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается тревожной. Что ни день — то новый рекорд. Вот и 16 октября в Северной столице зарегистрировали прирост в 647 больных — больше не было еще ни разу с начала эпидемии. Пока народ «забивает» на инфекцию и гуляет без масок и перчаток, власти в спешке готовят план поддержки системы здравоохранения, чтобы она не рухнула под наплывом пациентов. Что именно планируется сделать, выясняли корреспонденты «Комсомольской правды»-Петербург.

«АВАРИЙНЫЙ ПЛАН»

Возможности системы здравоохранения — один из ключевых показателей, от которого так или иначе зависит все. Так, ранее вице-губернатор Евгений Елин, отвечая на вопрос о том, введут ли в Санкт-Петербурге новый тотальный карантин, заявил, что введут, но только в том случае, если в больницах перестанет хватать свободных мест, а город исчерпает все резервы. Пока до этого далеко — но ситуация, тем не менее, складывается непростая.

Масочный режим в городе скорее есть, чем нет. Но для того, чтобы остановить эпидемию, этого все равно недостаточно. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас у нас развернуто 5 815 коек для больных коронавирусной инфекцией, - рассказали «КП»-Петербург в городском комитете по здравоохранению. - Из них свободны 983 или чуть больше 17 %.

Решать проблему можно только одним способом, уже опробованным во время «первой волны»: перепрофилировать под «ковид» новые больницы и стационары. В комитете поясняют — у города есть план, что, когда и в какой последовательности отдавать на борьбу со зловредной инфекцией. Другое дело, что раскрывать его до конца бессмысленно: ситуация меняется каждый день, и соответственно ей меняется план.

- На этой неделе полностью подготовлен временный госпиталь в «Ленэкспо», - отмечают в ведомстве. - 40 коек готовы для приема детей в Педиатрическом университете. На подходе Николаевская больница в Петроградском районе — ее перепрофилируют целиком.

Всего на пике эпидемии в Санкт-Петербурге планируют развернуть 11 450 коек — почти в два раза больше, чем есть сейчас.

На пике эпидемии в городе планируют развернуть почти 11 500 коек для больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Понимаете, мы можем при желании перепрофилировать вообще все. Все больницы, поликлиники и так далее. Но тогда без помощи останутся плановые и, что намного хуже, экстренные больные — нам просто некуда будет их везти, - констатируют в комитете. - Такая ситуация, конечно, неприемлема. На данный момент, исходя из текущей ситуации, этого количества — 11 450 — должно хватить. Тем более что, например, по госпитализациям мы пика еще не достигли. В мае-июне у нас был своеобразный рекорд — порядка 1 000 госпитализированных в день. Сейчас — в среднем 400-450.

«ПРИХОДИТСЯ ФОРСИРОВАТЬ СОБЫТИЯ»

То, что ситуация тяжелая, признают и в самих стационарах.

- Мы как работали с перегрузом, так и работали, - рассказал «Комсомолке» один из сотрудников Покровской больницы, попросивший не указывать в материале его имя и фамилию. - Больных, наверное, процентов на 5-10 больше, чем мы способны принять. Часть из них лежит и в коридорах и на приставных койках — размещать-то больше негде. Но врачи этого, если честно, почти не замечают — все уже настолько привыкли трудиться на износ, что смотрят на все происходящее сквозь пальцы. Проблема в том, что из-за постоянного потока больных нам, зачастую, приходится несколько форсировать события. Конечно, никто пациентов в середине лечения на улицу не выгоняет, боже упаси. Но кого-то, возможно, следовало бы подержать в палате лишний денек. А такой возможности нет.

Но это еще не самое тревожное. По словам собеседника издания, ориентировочно с середины августа стало расти количество тяжелых больных. Сами доктора связывают это с тем, что сейчас заболевают те, кто не успел заболеть в период всеобщей самоизоляции — то есть, в основном пожилые и хроники.

По словам врачей, сейчас в больницы везут в основном пожилых и хроников. Фото: Артем КИЛЬКИН

С другой стороны — к примеру, в Мариинской больнице, выпутавшейся из «ковидных» ограничений только 17 сентября, на ситуацию смотрят куда более оптимистично.

- Надо понимать, что этот самый рост заболеваемости связан главным образом с тем, что люди просто стали делать больше тестов, - отмечает пресс-секретарь учреждения Лев Межлумян. - Сейчас же без справки ты никуда не попадешь: вплоть до того, что в бассейн записывают только при условии, что есть отрицательный результат. Поэтому мы бы не сказали, что происходит нечто совсем уж страшное. Да, к нам сейчас чаще везут пневмонии, чаще стали обращаться люди с симптомами ОРВИ — но ведь осень на дворе, это стандартная ситуация. Мест у нас тоже нет — но так их каждый год нет: в сезон аллергий, в сезон гололеда и так далее. Поэтому — нет, мы работаем в штатном режиме, и я не думаю, что что-то существенным образом изменится.

Отметим, впрочем, что эксперты-аналитики дают куда менее оптимистичный прогноз. Так, ранее руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию ситуации с коронавирусом Алексей Боровков рассказывал «Комсомолке», что если все сложится благополучно, в Санкт-Петербурге к концу декабря будет насчитываться порядка 12 500 активных больных. Если же нет — 15 000 в десятых числах. При этом во время июньского пика количество активных больных составляло чуть больше 10 500 — при 12 000 развернутых коек.