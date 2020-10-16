Петербуржцы смогут бесплатно отправить открытку своим близким

В десяти отделениях Почты России в Санкт-Петербурге будут установлены специальные стойки с бесплатными открытками. Фото: предоставлено организаторами акции.

Открыть почтовый ящик и достать оттуда открытку, подписанную рукой дорогого вам человека, намного приятней, чем открыть мессенджер и прочитать сообщение на экране мобильного устройства. А получить открытку, в которой объединены красивейший город на Земле и любимая радиостанция, просто бесценно.

НАШЕ Радио и Почта России решили напомнить, что старая добрая открытка – это отличный способ передать тепло и любовь через расстояния и закрытые границы. Этой осенью модно писать от руки!

С 14 октября в десяти отделениях Почты России в Санкт-Петербурге будут установлены специальные стойки с бесплатными открытками. Нужно просто выбрать понравившуюся, подписать ее, указать адрес и опустить в почтовый ящик. Марку клеить не нужно. Почта России бережно доставит все открытки в любую точку земного шара.

Команда НАШЕго Радио разработала три дизайна открыток с символами Петербурга – крышами, разведенными мостами и алыми парусами – и объединили их с логотипом-приемником. В открытках использованы работы петербургских фотографов Ивана Смелова и Юлии Смирновой.

Открытки можно взять и бесплатно отправить в отделениях Почты России в Санкт-Петербурге по адресам:

196158, Московское шоссе, дом 10 А

197374, ул. Школьная, д. 108, литера А

197350, ул. Долгоозерная, дом 16 А к.2

193312, пр. Солидарности, дом 11 В к.1

192174, ул. Седова, дом 91 А к.1

195257, пр-кт Гражданский, д. 92, литера А, корп. 1

192242, ул. Будапештская, д. 11 В

198207, пр-кт Ленинский, д. 115, литера Б

191023, Апраксин пер., дом 17 А

190121, ул. Декабристов, дом 62 А/64

Выбирайте удобное отделение, берите открытки на стойках, пишите послания родным и опустите в почтовый ящик. Всё! Открытка отправляется в путешествие к адресату.