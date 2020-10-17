Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 октября 2020 года: Итоги голосования по ограничениям в школах и «аварийный план» поддержки системы здравоохранения

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 17 октября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» подготовила все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 17 октября 2020 года. За прошедшие сутки в Северной столице инфекцию выявили у 647 горожан.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели инфекцией 50 573 человек (+647 за день), умерли 3 376 (+25), а выздоровели 32 850 (+322), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный подвел итоги опроса среди родителей и педагогов по поводу вариантов ограничений в школах Санкт-Петербурга, которые можно ввести в случае ухудшения эпидситуации. Абсолютное большинство выступило за ранние каникулы или «цикличное» обучение. Тем не менее вице-губернатор Ирина Потехина услышали и тех, кто против каких-либо запретов и пообещала держать руку на пульсе. Тем временем коронавирус выявили уже у 700 школьников.

В Апраксином дворе прошел рейд по выявлению нарушителей масочного режима. Проверку проводили сотрудники Смольного, которые вручали административные протоколы как посетителям, так и продавцам, позабывшим про меры безопасности. К слову, борьбу с инфекцией хотят усилить в пригородных электричках, но не с помощью контроля за «масочниками», а благодаря улучшенной дезинфекции.

«Комсомолка» подробно написала про подготовку города ко второй волне коронавируса. В частности эксперты рассказали про «аварийный план» спасения системы здравоохранения, если все пойдет в тартарары.

Добавим, что петербуржцы заметили в метро плакаты от Комздрава, где изображенный человек неправильно носит защитную маску – не натянув ее на нос. В Смольном объяснили ошибку тем, что рисунок создавался еще в марте, когда масочного режима не было, так что сейчас он устарел.

Что касается Ленобласти, то последние данные по коронавирусу там следующие: за время пандемии заразились 9 644 человека (+100 за сутки), выздоровели 5 907 (+30) и скончались 103 (+0).