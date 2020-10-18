В Санкт-Петербурге выпал первый снег

В Санкт-Петербурге ранним утром выпал первый снег Фото: Вячеслав Першуков

Зима уже совсем близко. Жители Санкт-Петербурга ранним утром заметили хлопья падающего снега. Об этом горожане сообщили "КП-Петербург" в официальной группе издания "Вконтакте". К новости о предстоящих осадках, которые прогнозируют синоптики, жители города поделились своими наблюдениями.

- Уже выпал, - сообщила "КП" горожанка Валентина.

К слову, она оказалась такой не единственной.

Снег успели снять на видео Фото: Яков Вышевсехов

- Сегодня в 8 утра уже шел снег в Ломоносовском районе, - подтвердил Алексей.

- Мы уже видели снег сегодня утром, - подтвердила еще одно горожанка Алла.

Снег также заметили на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом Фото: Сэда Письменкова

Снег при этом видели и в Шлиссельбурге.

- Полетели белые хлопья, крупные, в 10:13, ах, как рано начинается, - сообщила "КП" читательница Лариса.

Первый снег в Петербурге Фото: Вячеслав Першуков

Горожане успели снять первый снег на фото и видео. Жители Санкт-Петербурга активно делятся своими эмоциями в социальных сетях.

Синоптики также обещают мокрый снег с дождем в течение дня 18 октября.