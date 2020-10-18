«Дожди с мокрым снегом и заморозки»: Синоптик рассказал, какая погода ожидает Санкт-Петербург и Ленобласть на следующей неделе

Синоптик рассказал, какая погода ожидает Санкт-Петербурге на следующей неделе Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург и Ленинградская область на следующей неделе с 19 по 25 октября будет находиться под воздействием двух циклонов: холодного и теплого. При этом в регионах ожидаются дожди с мокрым снегом. Об этом "КП-Петербург" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В первый день новой недели территория Северной столицы и Ленинградской области окажется в тыловой части циклона, - поясняет Михаил Леус. - Погода будет облачная, днем с небольшими прояснениями. Ночью пройдут дожди с мокрым снегом. В Санкт-Петербурге ожидается +2...+4 градуса, в Ленинградской области 0...+5 градусов. Днем в Петербурге потеплеет до +4...+6 градусов, в области - до +2...+7.

Во вторник, 20 октября, погода, по словам Михаила Леуса, изменится мало. В тылу циклона к берегам Невы продолжат поступать холодные воздушные массы. Погода будет облачная с прояснениями. Местами кратковременные дожди с мокрым снегом. Ночью 0...+2 градуса в Санкт-Петербурге, -2...+3 по области. Днем ожидается +4...+6 градусов в Петербурге и +2...+7 в Ленобласти.

- Среда, 21 октября, ожидается самым холодным днем, - уточняет Михаил Леус. - Погода ожидается облачная с прояснениями. Днем пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Ночью ожидается от 0 до -2 градусов в Санкт-Петербурге, и от -4 до +1 по области. Днем в Санкт-Петербурге ожидается от 3 до 5 градусов тепла в городе и от 1 до 6 градусов тепла по области.

В четверг погоду в Санкт-Петербурге будет определять уже другой циклон, который будет приближаться с Северо-Запада. Благодаря этому температура начнет повышаться. Погода ожидается облачная, пройдут дожди. Днем в в Северной столице ожидается от 7 до 9 градусов тепла, в Ленобласти от 5 до 10 градусов тепла.

- В пятницу регион окажется в теплом секторе этого циклона, поэтому 23 октября будет самым теплым днем на этой неделе, - добавил Михаил Леус. - Погода ожидается облачная с прояснениями, возможны небольшие дожди. Днем в Санкт-Петербурге от 9 до 11 градусов тепла в Санкт-Петербурге и от 7 до 12 градусов тепла в Ленобласти.

В выходные циклон развернется к региону своей холодной частью. Погода будет облачная с прояснениями. Вновь возможны кратковременные дожди с мокрым снегом. Ночью ожидается от -1 до +4 градусов, днем от +3 до +6 градусов.