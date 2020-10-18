Versus показал, кто станет ведущим шоу после ухода Ресторатора

Ресторатор (в центре), судя по всему, больше не будет вести баттлы Фото: instagram.com/versusbattleru

Versus-баттл опубликовал анонс нового сезона. Он, судя по всему, пройдет с другим ведущим. Ранее турниры всегда проводил рэпер Александр Тимарцев (Ресторатор). Однако позже он отказался от этой идеи и занялся другим проектом - реалити-шоу. На опубликованных кадрах видно, что новым ведущим может стать рэпер Иван Евстигнеев (Охра или Johnny Rudeboy). Во всяком случае, это активно обсуждается в фанатской среде. Его также заметили на презентованном видео-анонсе.

- Ваня, мы за тебя рады, - поддерживают рэпера его приятели.

- Новый ведущий? - радостно спрашивают Ивана друзья и добавляют любимую цитату Ресторатора - пошумим?". На что сам рэпер отвечает - "скорее пошутим".

Ранее Александр Тимарцев заявили, что больше не будет вести баттлы Versus. Напомним, что они получили большую популярность. Именно здесь в Санкт-Петербурге выступал знаменитый музыкант Оксимирон.

Также ранее стало известно, что Ресторатор заявил о закрытии бара «1703» на Лиговском проспекте в Петербурге, где ранее проводились баттлы.

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