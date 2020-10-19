Убить и внедрить: Испытания новой вакцины от коронавируса начались в Санкт-Петербурге

Испытания новой вакцины от коронавируса начались в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге начались испытания вакцины от коронавируса, созданной на базе московского научного центра имени Чумакова. По словам директора центра Айдара Ишмухаметова, это — самое масштабное тестирование «антиковидных» препаратов на добровольцах из всех, которые проводились в России до сегодняшнего дня.

Как отметил директор Центра имени Чумакова в беседе с корреспондентом «КП-Санкт-Петербург», вакцина, о которой идет речь, относится к так называемым «вирионным инактивированным». В переводе на язык простых смертных это означает, что в отличие от прочих (к примеру, вакцины Центра Гамалеи или китайской вакцины, которую сейчас испытывает НИИ гриппа) она содержит цельный вирус, который перед введением в тело человека был «инактивирован» - проще говоря, «убит».

В отличие от вакцины Центра Гамалеи, вакцина Центра Чумакова основана на живом убитом вирусе. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас мы перешли к испытаниям второй фазы, - рассказал Ишмухаметов. - Они призваны доказать эффективность препарата. Испытания первой фазы, задачей которых было доказать его безопасность, уже завершились — они проходили в Новосибирске.

Всего тестирование развернется в трех городах: все то же Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге. В Северной столице испытания пройдут на базе одного из частных медицинских центров. Всего в работе задействуют 300 добровольцев — это дает исследованию Центра Чумакова право называться самым масштабным в России.

- Конкретно в Санкт-Петербурге вакцину получат 30 человек, - отмечает Ишмухаметов. - Они уже набраны, уже прошли все необходимые медицинские обследования. Ориентировочно 19-20 октября начнется непосредственно вакцинация. После введения препарата все добровольцы в течение 16 дней будут находиться в обсервации под наблюдением врачей. И после будут периодически приезжать и сдавать анализы, чтобы проследить активность выработки антител.

Исследование будет выполняться по «слепому» методу — часть добровольцев вместо вакцины получит плацебо. Кроме того, за участие в эксперименте им заплатят вознаграждение. Какое именно — в Центре пока не озвучивают.

После того, как все завершится, результаты тестирования передадут в министерство здравоохранения для оценки и регистрации препарата. Сколько времени это займет, сказать пока трудно, однако, по словам директора Центра Чумакова, есть вероятность, что новая российская вакцина от коронавируса поступит в массовое производство уже в следующем году.

После вакцинации добровольцы 16 дней проведут в обсерваторе под надзором врача. Фото: Артем КИЛЬКИН

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий ЛИОЗНОВ, инфекционист, директор санкт-петербургского НИИ Гриппа имени Смородинцева:

- Платформа, предложенная Центром Чумакова, достаточно давно известна, хорошо изучена и проверена временем. Но тем не менее рассуждать о преимуществах той или иной вакцины (а их, напомню, существует огромное множество — от все тех же вирионных инактивированных до векторных и мРНК-вакцин) сейчас, на мой взгляд, преждевременно. Ведь мы все еще очень мало знаем про этот вирус. Поэтому здесь, на мой взгляд, на первый план выходит прежде всего вопрос разнообразия. Чем больше правильных и грамотных исследований ведется — тем лучше. Кому-то, возможно, больше подойдет одна вакцина, кому-то — другая и так далее. Поэтому — начинание, безусловно, хорошее. А все остальное мы увидим со временем.