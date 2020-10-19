Банк УРАЛСИБ приготовил акции специально для болельщиков Russian drift series.

Приятные бонусы быть клиентом банка УРАЛСИБ. В октябре он проводил специальную акцию для болельщиков финального 6 этапа «Российской дрифт серии» (RDS – Russian drift series). Что было доступно любителям скорости?

- Скидка 10% на билеты на мероприятие «Российской дрифт-серии» в Сочи.

- Кэшбэк 10% 17-18 октября в официальных магазинах RDS – онлайн (rds-shop.ru) и в офлайн магазине RDS shop непосредственно на самом мероприятии, а также кэшбэк 10% на поездки дрифт-такси.

- Скидка 10% на подписку на трансляций РДС ТВ. При совершении в период с 12 по 16 октября 2020 года любой покупки по карте «Прибыль» или кредитной карте «Энерджинс»,.

И это не последняя акция в этом году. Быть клиентом банка УРАЛСИ приятно, присоединяйтесь!

КОНКРЕТНО

Оформить и получить карту «Прибыль» можно в офисах банка, а также онлайн с возможностью доставки на дом, кредитную карту ЭНЕРДЖИНС можно оформить в офисах банка. Также узнать подробную информацию о карте «Прибыль» и кредитной карте «Энерджинс», оформить и получить карты можно будет непосредственно на мероприятии – в мини-офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Для оформления достаточно только паспорта.