Студенты Петербурга и Ленобласти стали в 2,5 раза чаще брать кредиты на образование.

С момента запуска новых условий на образовательный кредит, Сбербанк выдал студентам Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2,5 раза больше кредитов, чем за весь прошлый год. В 70% случаев заемщиками становятся молодые люди в возрасте от 18 до 21 года. Наиболее востребованы суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Образовательные кредиты в России только набирают популярность, в то время как во многих западных странах ими пользуется большинство студентов. После улучшения условий по программе с государственной поддержкой спрос на них существенно вырос. Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье.

- Главный плюс такого кредитования – возможность не выплачивать основной долг во время обучения и девять месяцев после него – этот период выпускник может использовать для успешного трудоустройства, - говорит заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Анатолий Локотков. - Таким образом, отсутствие обязательной финансовой нагрузки в период учебы позволяет студентам посвятить больше времени образованию, а не поиску источников дохода для оплаты услуг учебных заведений. Сбербанк на данный момент – единственный банк, предоставляющий образовательные кредиты под 3%. Такая комфортная ставка – еще один повод не откладывать реализацию своей мечты на следующий учебный год и рекомендовать Сбер своим друзьям и близким.

С 25 августа студенты вузов, имеющих государственную лицензию, могут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога по сниженной процентной ставке 3%. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объеме с третьего года.

Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при этом при желании можно погасить кредит досрочно. Если образовательный кредит ранее был оформлен в банке по более высокой ставке, заемщик может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка.