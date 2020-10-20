Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 20 октября 2020: Ограничение работы общепита в ночное время и уменьшение числа школьных классов на карантине

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 20 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 20 октября 2020 года. За прошедший день в Северной столице инфекцию выявили еще у 686 горожан. Губернатор Александр Беглов продолжает напоминать петербуржцам о важности соблюдения мер безопасности, поскольку рост заболеваемости пока не прекращается. По словам градоначальника, «ковид-диссиденты» не уважают окружающих и город в целом.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели инфекцией 52 592 человека, умерли 3 422 (+0), а выздоровели 33 857 (+340), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Власти Санкт-Петербурга ввели ограничение по коронавирусу, касающееся работы заведений общепита в ночное время. Теперь рестораны, кафе и клубы будут закрываться ровно в 23:00. Как считает вице-губернатор Евгений Елин, сейчас не время для жарких танцев, а кушать в столько позднее время тем более вредно.

Есть и хорошие новости. Число школьных классов, находящихся на карантине, наконец-то уменьшилось в Северной столице – со 118 до 106. А в детских садах ситуация противоположная. По последним данным, на карантин закрыли шесть групп в пяти учреждениях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прилетела в Санкт-Петербург, чтобы проверить готовность города к борьбе с коронавирусом. По словам главного санврача России, Северная столица оставляет хорошее впечатление, и ее прогресс в лечебной и диагностической базе очевиден.

Добавим, что Николаевская больница в Петергофе начала принимать больных коронавирусом. В стационаре готовы 350 коек, из которых 69 мест подготовлено для зараженных в тяжелой форме.

В Ленинградской области ситуация по коронавирусу следующая: за общее время пандемии заболели 9 949 (+101 за сутки) человек. Полностью выздоровели 5 977 пациентов (+24), умерли 106.