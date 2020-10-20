В Доме книги пройдет встреча с писателем Еленой Колиной

Елену Колину знают и любят, а её книг ждут с нетерпением. Фото: предоставлено Домом книги

В пятницу, 23 октября 2020 года в Доме книги, на Невском, 28 пройдет встреча с одним из любимейших авторов петербургских читателей - Еленой Колиной. Основоположница жанра "русская романтическая комедия" представит свой новый роман "Хорошие. Плохие. Нормальные", про вечное в актуальных декорациях. А именно: героиня книги Колиной Лика за три месяца карантина в Петербурге успевает открыть книжную лавку на Рубинштейна и попасть сразу в два необычных любовных треугольника. Роман пропитал фирменной авторской иронией и откровенностью, и, как надеется автор, поможет разобраться в своих чувствах по подводу сложившейся в мире ситуации.

У читателей будет возможность не только обсудить это произведение, но и задать вопросы автору обо всем, что происходит с нами. В конце встречи Елена Колиной с радостью подпишет всем желающим экземпляр книги.

ВАЖНО!

Вход на мероприятие только в маске и перчатках. Во время встречи необходимо соблюдать социальную дистанцию!

ДАТА: 23 октября

ВРЕМЯ: 19:00

ЛОКАЦИЯ: Невский, 28, Дом Книги, 1 этаж, Зал Искусств.